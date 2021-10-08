Yeni Malatyaspor, teknik direktörlüğe Sumudica'yı getirdi

Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, teknik direktörlüğe Marius Sumudica'yı getirdi.
Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Rumen teknik direktör Marius Sumudica ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Marius Sumudica ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.
Açıklamada, Sumudica ile kulüp başkanı Adil Gevrek'in sözleşmeyi imzalayan fotoğrafına yer verildi.
Malatya ekibinde İrfan Buz'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Rumen çalıştırıcı, Türkiye kariyerinde daha önce sırayla Yukatel Kayserispor, Gaziantep ve Çaykur Rizespor'da görev almıştı.
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