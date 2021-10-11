YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sumudica: "Ligde kalma mücadelesi için gelmedim"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sumudica: "Ligde kalma mücadelesi için gelmedim"

11.10.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sumudica: "Ligde kalma mücadelesi için gelmedim"

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Rumen çalıştırıcı Marius Sumudica, yeni takımıyla hedefleri olduğunu söyledi.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında 16 Ekim Cumartesi günü Adana Demirspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde sürdürürken, teknik direktör Marius Sumudica, idman öncesi kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'i her zaman yakından takip ettiğini dile getiren Sumudica, sarı-siyahlı takımın çok zor bir dönemden geçtiğini aktararak, "Takım son 5 maçını kaybetmiş. Ne benim için ne de oyuncular için kolay değil. Bir öz güven gelişmeli. Kaliteli oyuncularımız var ama öncelikle bir takım olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Bu hafta Adana Demirspor ile karşılaşacaklarını vurgulayan Sumudica, şunları kaydetti:

"Önceliğimiz 1 puan ve mümkünse diğer 2 puanı da almak. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Vincenzo Montella'nın gelmesiyle birlikte Adana Demirspor çok değişti. Önümüzde 1 hafta var. Deplasmana iyi bir mücadele için gideceğiz. Mücadele etmek, agresif olmak çok önemli. Hiç kimsenin, 'Yeni Malatyaspor kümede kalma mücadelesi veriyor' diye düşünmesini istemiyorum. Buraya ligde kalma mücadelesi için gelmedim."

Daha önce Türkiye'de başka takımlar da çalıştırdığını hatırlatan Rumen teknik adam, "Bu takıma her şeyimi, hayatımı vereceğim. Onlara, Sumudica'ya güvenmelerini söyleyeceğim. Çünkü hiçbir problem yaşamamak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. İnşallah gelecek sene de ilk 8'e oynayan bir takım olacağız. Çünkü Malatya'nın futbolu seven ve bilen bir taraftarı var. Onlar son iki yılda olanlardan çok daha fazlasını hak ediyor. Maçtan sonra evlerine mutlu gitmeleri ve aileleriyle galibiyeti kutlamaları için bütün gücümle çalışacağım." diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kendisini satırla öldürmeye çalışan sevgilisi için gözyaşlarına boğulduKendisini satırla öldürmeye çalışan sevgilisi için gözyaşlarına boğuldu
PARTNERSeda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan uzman isimle yatağa girip rol yaptıSeda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan uzman isimle yatağa girip rol yaptı
Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Mounir Chouiar sağlık kontrolünden geçtiYeni Malatyaspor'un yeni transferi Mounir Chouiar sağlık kontrolünden geçti
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Yeni Malatyaspor Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 11 Ekim Pazartesi

İmsak
05:04
Sabah
06:25
Öğle
12:19
İkindi
15:30
Akşam
18:03
Yatsı
19:18

Malatya Nöbetçi Eczaneler11 Ekim Pazartesi

Asude Eczanesi
Merkez
Cerrahpaşa Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Merkez
Sönmez Eczanesi
Merkez
Zeynep Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kütahya'da lise öğrencisi genç kız Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Kütahya'da lise öğrencisi genç kız Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Samsunspor Teknik Direktörü Altıparmak: "Bitiricilik anlamda problemimiz var"

Samsunspor Teknik Direktörü Altıparmak: "Bitiricilik anlamda problemimiz var"

Konya'da balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Konya'da balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Denizli’de takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli’de takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.