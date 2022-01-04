Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sumudica'dan transfer açıklaması:

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, transferde şu ana kadar 4 futbolcuyla anlaştıklarını, 3 oyuncuyla da anlaşmaya çok yakın olduklarını söyledi.

Malatya temsilcisi, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 7 Ocak Cuma günü Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde sürdürdü.

Antrenmandan önce basın mensuplarına açıklama yapan Sumudica, Malatya'ya gelip takımı gördükten sonra 9 puan alacağına inanmadığını, ligin ilk yarısında 15 puan topladıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Sumudica, takımda 20 yaşın altında 8-9 futbolcularının bulunduğunu, ligde hiç oynamamış gençlerle devam eden kendilerinden başka bir ekibin olmadığını gördüğünü aktararak, şöyle devam etti:

"Şimdi transfer yapmaya başladık. Taraftarımıza, basınımıza söz verdiğimiz gibi Yeni Malatyaspor çok değişecek. 6-7 transferimiz geliyor, 4 oyuncuyla anlaştık, 3 oyuncuyla da anlaşmaya çok yakınız. Eminim ki, inanıyorum ki bu oyuncularla çok daha fazla puanlar yapacağız. Bu ligde kalmak benim bir rüyam, bunu da başaracağız."

Transfer dönemine ilişkin eleştiride bulunan Sumudica, sezonun ikinci yarısının ilk maçından sonra transferin başlamasını anlamadığını ifade etti.

Sumudica, oynadıkları maçlarda hakem hataları yapıldığını savunarak, "Lütfen Malatya ve herkese karşı artık hatalar yapmayı durdurun. Bazı takımların kullandığı 8-9 penaltı var, bizim ise kullandığımız 1 penaltı var. Oyuncumun bacağı kırıldığı zaman mı penaltı olacak?" ifadelerini kullandı.

Takımın daha iyi konuma geleceğine inandığını aktaran Sumudica, "İkinci yarı Yeni Malatyaspor, daha mücadeleci bir takım olacak. Yaza kadar da buradayım, hiç kimse de Yeni Malatyaspor'u sonuncu olarak görmeyecek." diye konuştu.

- "İyi şeyler çok yakında olacak"

Sumudica, bu hafta Trabzonspor deplasmanına gideceklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Trabzonspor lig birincisi, karşılaştığımız zaman tabii ki onlar favori. Oraya favori olarak gitmeyeceğiz ama mücadelemizi vereceğiz. Şimdi oraya 13 oyuncuyla gideceğiz ama yarısı da 20 yaş altı olacak. Eksik oyuncumuz çok. Sakatlığı bulunan ve milli takıma giden oyuncularımız var. Transfer ettiğimiz oyuncular geldikten sonra herkese izin veriyorum Sumudica ile bir hata, yanlış gördüğünüzde kötü konuşabilirsiniz çünkü artık benim oluşturduğum takım olacak. Yeni Malatyaspor'un yönetim kurulu üyeleri ve başkanı, transferleri gerçekleştirmek için var güçleriyle çalışıyor, paralar harcıyor. İyi şeyler çok yakında olacak.

Trabzonspor maçından sonra önümüzde 3 maç daha var. Bu üç maçta söz vermiyorum ama alabildiğimiz puanları alacağız ama elimizde sihirli bir değnek de yok. Transferler geldikten sonra hemen takım hazır olacak, bunu söyleyemem, bunun için zamana ihtiyacımız var. Bunun için Antalya'da kamp planladık. Kamptan sonra önümüzde 15 maç olacak. 15 maçın karşılığı 45 puan ediyor, bunların en az yarısını almak istiyoruz, alacağız. Artı bu önümüzdeki 3 maçtan alacağımız puanlarla bu ligde kalacağız. Benim hesabım, öngörüm bu şekilde."

