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Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

16.07.2022 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde çalışmalarını sürdürdü. Koşu, ısınma hareketleri ile başlayan ve kuvvet çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

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Yeni Malatyaspor spor toto 1.lig

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