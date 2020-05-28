YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

MALATYA HABERLERİ  | 28.05.2020 19:44 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, takımlarında 5'i futbolcu 6 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün Nurettin Soykan Tesisleri'nde futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına bir kez daha Kovid-19 testi uygulandığını belirtildi.

Test sonucunu paylaşan Çelikel, "Yapılan testler neticesinde 5 futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ve personelimizin takip ve tedavi süreçlerine, ilgili prosedürler dahilince başlanmıştır." diye konuştu.

Yeni Malatyaspor'da 22 Mayıs'ta da 1'i futbolcu 2 kişinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Böceklerden koronavirüs geçer mi? Böceklerden koronavirüs geçer mi?
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Malatya’da Covid-19 artmaya başladı

Malatya’da Covid-19 artmaya başladı

BBP’den CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e tepki

BBP’den CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e tepki

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Kars’ta cadde ve kaldırımlar işgal altında

Kars’ta cadde ve kaldırımlar işgal altında

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Şehir Hastanesi çevresinde Büyükşehir seferberliği

Şehir Hastanesi çevresinde Büyükşehir seferberliği

Malatya Namaz Vakitleri 28 Mayıs Perşembe

İmsak
03:15
Sabah
05:00
Öğle
12:29
İkindi
16:22
Akşam
19:49
Yatsı
21:26

Malatya Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Perşembe

Bakan Eczanesi
Merkez
Cengiztopel Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Zeki Saraç Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Hakkari Valisi Akbıyık’ın acı günü

Hakkari Valisi Akbıyık’ın acı günü

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Yeşilyurt’ta asfalt çalışmaları son sürat

Yeşilyurt’ta asfalt çalışmaları son sürat

“din Ve Trafik” Konulu Sempozyum Malatya’da Yapılıyor

“din Ve Trafik” Konulu Sempozyum Malatya’da Yapılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.