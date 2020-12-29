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Yenİ Malatyaspor’da Ankaragücü maçı hazırlıkları yarın başlıyor

MALATYA HABERLERİ  | 29.12.2020 13:22 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 15.

Yenİ Malatyaspor’da Ankaragücü maçı hazırlıkları yarın başlıyor

Süper Lig’in 15. Haftasında sahasında Erzurumspor’a 3-1 mağlup olarak taraftarını üzen Yeni Malatyaspor, ligin 16. Haftasında deplasmanda Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile başlayacak.
Ligde 20 puanla 8. sırada yer alan sarı siyahlılar Erzurumspor maçı sonrası 2 günlük izne ayrılmıştı. Ankaragüc maçı hazırlıklarının yarın başlayacağı sarı siyahlılarda iki önemli eksik bulunuyor. Erzurumspor maçında dördüncü sarı kartlarını gören Adem Büyük ile Acguah Ankaragücü maçında takımdaki yerini alamayacak.
Bu 2 oyuncu dışında takımda eksik oyuncu bulunmadığı belirtildi.

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