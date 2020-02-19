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Yeni Malatyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

MALATYA HABERLERİ  | 19.02.2020 14:19 | Son Güncelleme

Sarı-siyahlı futbolcu Vidar Örn Kjartansson: "İyi futbol oynayacağımıza söz veriyoruz, kazanacağız"

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un forvet oyuncusu Vidar Örn Kjartansson, Fraport TAV Antalyaspor maçına ilişkin, "Umarım mümkün olduğunca çok taraftar gelir. Biz de onlara iyi futbol oynayacağımıza söz veriyoruz, kazanacağız." dedi.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde, teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde sürdürdü.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan sarı-siyahlı takımın forvet oyuncusu Vidar Örn Kjartansson, geçen hafta Galatasaray ile deplasmanda oynadıkları maçta iyi oynadıklarını ancak istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

Artık önlerindeki maçlara hazırlandıklarını dile getiren Kjartansson, şunları kaydetti:

"Bir adaptasyon süreci yaşıyorum ve bunu geçmek üzereyim. Buraya gelmeden önce iki ay resmi maç yapmamıştım. Bu performansımda biraz etkili oldu ama artık hazırım önümüzdeki maçlarda iyi şeyler yapmak istiyorum. Türkiye'nin iyi bir ligi var ve birçok teknik oyuncu mücadele ediyor. Ayrıca atak ve güzel bir futbol oynanıyor. Bu ligde hoşlandığım bir futbol oynanıyor. Artık kendimi göstermek istiyorum. Bu hafta sahamızda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılayacağız. Umarım mümkün olduğunca çok taraftar gelir, biz de onlara iyi futbol oynayacağımıza söz veriyoruz, kazanacağız."

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Anahtar Kelimeler:
BtcTurk Yeni Malatyaspor Futbol Malatya Süper Lig

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