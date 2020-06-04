Yeni Malatyaspor'da hedef ligde kalmak

"Takımımız, teknik direktör Hikmet Karaman idaresinde gruplar halinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu süreci en iyi şekilde atlatmak için çalışıyoruz. Kulüp Başkanımız Adil Gevrek de takımın çalışmasını Malatya'dan takip ediyor. Bize kalsa lig hiç oynanmasa daha iyi olacak ancak federasyonun almış olduğu bir karar var ve biz o karara uymak durumundayız. Önemli olan insan sağlığı. Futbolcular da hala yakın temasa girmekten çekiniyor haklı olarak ama karara uyacağız."

Geçen hafta futbol cu, teknik heyet ve tesis çalışanlarının Kovid-19 testine tabi tutulduğunu hatırlatan Çelikel, "Bazı futbolcularımızda pozitif vakaya rastlandı. İkinci testler Allah'a şükür tamamen negatif çıktı ancak bir futbolcumuzun tedavisi hala devam ediyor." dedi.

- "Takımımıza sonsuz güveniyor, inanıyoruz"

"Azim ve kararlılıkla lige hazırlanıyoruz." diyen Çelikel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sezonun ikinci yarısında talihsiz sonuçlar aldık ve çok kötü bir tablo çizdik. Bize yakışmayan bu tablonun önüne bir an önce geçmek istiyoruz. Bunun için de elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazırız. Allah'ın izniyle ligde kalacağımıza yürekten inanıyorum. Önümüzde 8 maçlık bir periyot var. Bu 8 maçın 5'ini sahamızda oynayacağız. En azından evimizde yapacağımız bu 5 maçı kazanacağımızı düşünüyorum. Bu maçları aldığımızda ligde kalacağız. Bu anlamda takımımıza sonsuz güveniyor, inanıyoruz."

Çelikel, hedeflerine ulaşacaklarına inandığını belirterek "Sadece destek ve takviyeye ihtiyaç var. Onu da teknik direktörümüz Hikmet Karaman sağlayacak. Buna inanıyoruz. Kaliteli bir takıma sahibiz. Kalan maçlarımızda elimizden gelenin en iyisini yaparak ligde kalmaya çalışacağız. Elimizden ne geliyorsa fazlasını yapıp, sahada en iyi mücadeleyi vererek bu takım lige tutunacak. Kalan tüm maçlarımıza sahada aslanlar gibi mücadele edip ligde kalacağız." değerlendirmesinde bulundu.