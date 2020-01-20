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  4. Yeni Malatyaspor’da kupa mesaisi başladı

Yeni Malatyaspor’da kupa mesaisi başladı

MALATYA HABERLERİ  | 20.01.2020 16:43 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında Perşembe günü seyircisi önünde Sivasspor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarına başladı.İkinci yarının ilk maçında deplasmanda Başakşehir’e 4-1 mağlup olarak taraftarını üzen sarı kırmızılılarda gözler kupa maçına çevrildi.Nurettin Soykan Tesisleri’nde Sportif Direktör Ali Ravcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı kırmızılı takım yenileme çalışması yaptı.4-0’ın rövanşında Sivasspor ile karşılaşacak Malatya temsilcisinde Ali Ravcı’nın ligdeki Trabzonspor müsabakasını düşünerek yedek ağırlıklı bir kadroyu sahaya süreceği tahmin ediliyor.Yeni Malatyaspor’da kupa maçı hazırlıkları yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında Perşembe günü seyircisi önünde Sivasspor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarına başladı.
İkinci yarının ilk maçında deplasmanda Başakşehir’e 4-1 mağlup olarak taraftarını üzen sarı kırmızılılarda gözler kupa maçına çevrildi.
Nurettin Soykan Tesisleri’nde Sportif Direktör Ali Ravcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı kırmızılı takım yenileme çalışması yaptı.
4-0’ın rövanşında Sivasspor ile karşılaşacak Malatya temsilcisinde Ali Ravcı’nın ligdeki Trabzonspor müsabakasını düşünerek yedek ağırlıklı bir kadroyu sahaya süreceği tahmin ediliyor.
Yeni Malatyaspor’da kupa maçı hazırlıkları yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.

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