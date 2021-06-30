Yeni Malatyaspor'da sportif direktörlüğe İzzet Erdoğan getirildi

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sportif direktörlük görevi için İzzet Erdoğan ile anlaştı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni Malatyasporumuz, sportif direktörlük görevi için İzzet Erdoğan ile anlaştı. İzzet Erdoğan'a 'hoş geldin' diyor, görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



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