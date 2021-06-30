YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Yeni Malatyaspor'da sportif direktörlüğe İzzet Erdoğan getirildi

Yeni Malatyaspor'da sportif direktörlüğe İzzet Erdoğan getirildi

30.06.2021 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor'da sportif direktörlüğe İzzet Erdoğan getirildi

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sportif direktörlük görevi için İzzet Erdoğan ile anlaştı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni Malatyasporumuz, sportif direktörlük görevi için İzzet Erdoğan ile anlaştı. İzzet Erdoğan'a 'hoş geldin' diyor, görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tehlike yayılıyor! BioNTech ve Sinovac aşısı Delta varyantına karşı koruyucu mu?Tehlike yayılıyor! BioNTech ve Sinovac aşısı Delta varyantına karşı koruyucu mu?
Yüzünüzdeki geçmeyen ağrının nedeni bu olabilir!Yüzünüzdeki geçmeyen ağrının nedeni bu olabilir!
Malatya'da kaçak 1 milyon 230 bin makaron ele geçirildiMalatya'da kaçak 1 milyon 230 bin makaron ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Yeni Malatyaspor Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 30 Haziran Çarşamba

İmsak
03:10
Sabah
04:59
Öğle
12:35
İkindi
16:29
Akşam
20:01
Yatsı
21:43

Malatya Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Çarşamba

Burcu Kiğılı Eczanesi
Merkez
Cerrahpaşa Eczanesi
Merkez
Oktay Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Sevinç Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Tekirdağ'da 3 çocuklu ailenin düğün hayali 14 yıl sonra gerçekleşti

Tekirdağ'da 3 çocuklu ailenin düğün hayali 14 yıl sonra gerçekleşti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Flo Mağazacılık, Şanlıurfa'da 10 bin kişiyi istihdam etmeyi hedefliyor

Flo Mağazacılık, Şanlıurfa'da 10 bin kişiyi istihdam etmeyi hedefliyor

Kayseri'de üniversite sınavına giren gençler, Kılıçdaroğlu'na 1 liralık manevi tazminat davası açtı

Kayseri'de üniversite sınavına giren gençler, Kılıçdaroğlu'na 1 liralık manevi tazminat davası açtı

Mardin'de mera kavgasında baba öldü, oğlu yaralandı

Mardin'de mera kavgasında baba öldü, oğlu yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.