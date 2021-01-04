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Yeni Malatyaspor’dan Başkan Gürkan’a ziyaret

MALATYA HABERLERİ  | 04.01.2021 18:45 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan; Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı makamında kabul ederek, sarı kırmızılı kulübün Süper Lig’deki gidişatıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek, üzerinde Başkanı Gürkan’ın isminin yazılı olduğu 44 numaralı formayı kendisine hediye etti.

Yeni Malatyaspor’dan Başkan Gürkan’a ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan; Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı makamında kabul ederek, sarı kırmızılı kulübün Süper Lig’deki gidişatıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek, üzerinde Başkanı Gürkan’ın isminin yazılı olduğu 44 numaralı formayı kendisine hediye etti. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in de hazır bulunduğu ziyarette bir görüşme gerçekleştiren başkan Gürkan ve Adil Gevrek takımın Süper Lig’deki son durumu hakkında istişarelerde bulundu. Malatya’nın tanıtımı anlamında ve hemşericilik ruhunun yaşatılması konusunda Yeni Malatyaspor’un önemli bir misyon üstlendiğini paylaşan Başkan Gürkan, sarı kırmızılı takımın Süper Lig’de kalıcı olmasının önemine dikkat çekerek, Yeni Malatyaspor’a 2020-2021 sezonunda başarılar diledi.
Görüşme sonrası Başkan Gürkan’a adının yazılı olduğu 44 numaralı forma hediye edildi.

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