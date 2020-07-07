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Yeni Malatyaspor’dan sosyal medyanın etik kullanımına ilişkin açıklama

MALATYA HABERLERİ  | 07.07.2020 10:02 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor Kulübü, sosyal medya üzerinden küfür ve hakaret içerikli paylaşım ve yorum yapanlar hakkında bir açıklama yaparak, ‘Eleştiriye evet, küfür ve hakarete hayır’ mesajı verdi.Sarı kırmızılı kulüp yaptığı yazılı açıklamada, “Büyük BtcTurk Yeni Malatyaspor ailesi Bu sezon özellikle ligin ikinci yarısında sergilediğimiz performans kulübümüze yakışmamakla birlikte, taraftarımızı da üzdüğümüzün farkındayız.

Yeni Malatyaspor’dan sosyal medyanın etik kullanımına ilişkin açıklama

Yeni Malatyaspor Kulübü, sosyal medya üzerinden küfür ve hakaret içerikli paylaşım ve yorum yapanlar hakkında bir açıklama yaparak, ‘Eleştiriye evet, küfür ve hakarete hayır’ mesajı verdi.
Sarı kırmızılı kulüp yaptığı yazılı açıklamada, “Büyük BtcTurk Yeni Malatyaspor ailesi Bu sezon özellikle ligin ikinci yarısında sergilediğimiz performans kulübümüze yakışmamakla birlikte, taraftarımızı da üzdüğümüzün farkındayız. Nasıl ki başarıda hep birlikte seviniyorsak, başarısızlıkta da ‘hepimizin payı var’ anlayışıyla yöneltilen haklı eleştirileri üzerimize aldık, almaya devam ediyoruz.
Fakat, özellikle sosyal medya platformlarımızda son dönemlerde bu büyük ailenin bir ferdiymiş gibi görünüp, küfür ve hakaret ağırlıklı yorum ve paylaşımlarıyla kulübümüze zarar veren kişilerin varlığı tespit edilmiştir. Bu anlamda sosyal medyanın etik kullanımı ve devletimizin bu yeni nesil iletişim platformunu daha doğru ve etkili kullanma adına yapmayı düşündüğü çalışmaların ışığında eleştiriye evet, küfür ve hakarete hayır diyoruz. Küfür ve hakaret içerikli yorumları yapan kişiler hakkında gerekli hukuki işlemleri başlatılmış olup, sosyal medya platformlarımıza ulaşmaları engellenmiştir.
Bilgilerinize sunarız” İfadelerine yer verdi.

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Denizer Eczanesi
Merkez
Erdem Eczanesi
Merkez
Menekşe Eczanesi
Merkez
Özşifa Eczanesi
Merkez
Serkan Eczanesi
Merkez
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