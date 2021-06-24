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Yeni Malatyaspor'dan sözleşmeleri sona eren Fernando Zuqui ve Olcay Şahan'a teşekkür

24.06.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor'dan sözleşmeleri sona eren Fernando Zuqui ve Olcay Şahan'a teşekkür

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sözleşmeleri sona eren futbolcular Fernando Zuqui ve Olcay Şahan'a kulübe katkılarından dolayı teşekkür etti.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Zuqui ve Olcay Şahan'ın sözleşmelerinin sona erdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Kulübümüze katkılarından dolayı Fernando Zuqui ve Olcay Şahan’a teşekkür eder, futbol hayatlarında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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