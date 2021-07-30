Yeni Malatyaspor'un isim sponsoru Öznur Kablo oldu

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un sezon sonuna kadar isim sponsorunun Öznur Kablo olduğu bildirildi.
Sarı-siyahlı takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Öznur Kablo, Yeni Malatyaspor'umuzun sezon sonuna kadar isim sponsoru olmuştur. Öznur Kablo'ya desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, anlaşmanın hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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