Yeni Megane E-Tech yüzde 100 Elektrikli'ye EuroNCAP'ten 5 yıldız

İSTANBUL (AA) - Yeni Megane E-Tech yüzde 100 Elektrikli, 2022 test protokolü ile EuroNCAP'ten 5 yıldız aldı.

Şirket açıklamasına göre, Yeni Megane E-Tech yüzde 100 Elektrikli, toplam 7 hava yastığı ile donatılan güvenli gövdesiyle yetişkin yolcu korumasında yüzde 85, çocuk yolcu korumasında yüzde 88 ve korunmasız yol kullanıcıları için yüzde 65 puan elde ederken, güvenlik yardımcıları için yüzde 79 puan aldı.

EuroNCAP tarafından değerlendirilen unsurlara ek olarak, yeni Megane E-Tech yüzde 100 Elektrikli aynı zamanda Renault Grubu ile Fransız itfaiyeciler arasında 10 yıldan uzun süredir devam eden bir ortaklıktan doğan İtfaiyeci Erişimi yeniliğini de içeriyor.

Yeni Megane E-Tech yüzde 100 Elektrikli'nin ön camına da bir QR kodu bulunuyor.

Söz konusu QR kodu, bir kazaya müdahale ederken onu tarayarak çok hızlı bir şekilde aracın, elektrikli bir araç olduğunu anlamaları için kurtarma ekiplerine özel olarak tasarlandı. Yine bu QR kodu, örneğin, batarya ve hava yastıklarının konumu, hızlı ve risksiz kesim yerleri gibi otomobilin yapısal bilgilerine de erişim sağlıyor. Bu da olası bir kaza sonrası yolcuları çıkarmak için geçen süreden 15 dakikaya kadar tasarruf anlamına geliyor.

İtfaiyeci Erişimi ve QR kodu, Renault araçlarını kullananlar için optimum güvenliği sağlayan önlemlerden sadece birkaçı. Kullanıcıların ve iş yerindeki çalışanların güvenliğinin sağlamak, Renault Grubu'nun Renaulution stratejisinin bir parçası olarak uygulanan Sürdürülebilir Kalkınma Politikası'nın (KSS, ekolojik geçiş ve kapsayıcılıkla birlikte) üç temel unsurundan biri olarak öne çıkıyor.

