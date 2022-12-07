YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Yeni mezar yeri açmak için ağaçları kesip, eski mezarları tahrip ettiler

Yeni mezar yeri açmak için ağaçları kesip, eski mezarları tahrip ettiler

07.12.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yöre halkı tarafından "Delik Mezar" olarak bilinen tarihi mezarlıkta yeni mezar alanı açma çalışmasında taşeron firma ağaçları kesip eski mezarları tahrip etti.

Yeni mezar yeri açmak için ağaçları kesip, eski mezarları tahrip ettiler

Antalya Büyükşehir Belediyesi para cezası kestiği firmanın işine son verirken, Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü de firmaya idari para cezası uyguladı.

Manavgat ilçesinde Gündoğdu Mahallesi muhtarı, yeni mezar yeri açılması, mezarlıkta bulunan ve yangından zarar gören ağaçların kesilmesi için Antalya Büyükşehir Belediyesine başvurdu. Muhtarın talebini değerlendiren Büyükşehir Belediyesi, mezarlıktaki ağaçların kesilmesi için taşeron firma ile anlaştı. Mezarlıkta yangından zarar gören ağaçların yanı sıra yeşil ağaçlar da kesilirken, işçilerin dikkatsizliği sonucu tarihi mezarlar da zarar gördü. Yeşil ağaçların kesilmesine ve tarihi mezarların zarar görmesine mahalle sakinleri tepki gösterdi.

"DEDELERİMİZ BİLE TAM TARİHİNİ BİLMİYOR"

Mezarlığın tarihi olduğunu belirten Gündoğdu Mahallesi sakinlerinden Mehmet Erdem, “Dedelerimiz bile tam tarihini bilmiyor. Ben 43 yaşındayım. Aklım erdi ereli burası mezarlık. Geçen sene yazın buranın bir bölümü yandı ama o ağaçları kestiler. Şimdi de yeşil, zarar görmemiş ağaçları kesiyorlar. Herkesi aradım ama ulaşamadım. Yeşil ağaçları komple kesiyorlar” dedi.
Gündoğdu Mahallesi Muhtarını ağaçların kesildiği tarihi mezarlığa davet eden mahalle sakinlerinden Mehmet Deniz, “Muhtar tüm çağrılarımıza rağmen buraya gelip mezarlığa sahip çıkmıyor. Kesime yanmamış ağaçlardan başlamışlar. Temizlik yapacaklarmış, mezarlık temizliği böyle mi olur? Temizlik yapılacaksa insanlarla girilir yapılır. Traktörlerle mezarlığın üstü çiğnenerek, kırarak yapılmaz. Burası tarihi mezarlık. Benim çocukluğum burada geçti. Yandı üzüldük ama yanmış ağaçları değil yanmamış ağaçları kesiyorlar. Vicdanı rahatsa milletin ben bir şey demeyeceğim. Vicdan olacak önce bir insanda. Yanmış ağaç kesilmiyor. Yanmamış ağaçtan başlanıyor” dedi.

"BURASI ESKİ BİR MEZARLIK, BELKİ 500 YILLIK BİR MEZARLIK"

Geçmişte Gündoğdu’da muhtarlık yaptığını belirten Bekir Erdem ise, “1973’de muhtar oldum. Burada hiç çam yoktu. Ben burayı yasakladım. Yasaklayınca her taraf çam oldu. Biz buranın koruyucusuyduk. Yeşil alan diyorlar, yeşil alanı kesiyorlar. Burası eski bir mezarlık. Belki 500 yıllık bir mezarlık. Buraya hiç cenaze koyulmadı. Bu yeşilliği neden kesiyorlar? Böyle inceyken kesmenin ne anlamı var” dedi.

Mezarlıkta kesim yapan işçiler, mahalle sakinlerini ve çekim yapan basın mensuplarını görünce iş makinelerini kamyona yükleyip uzaklaştılar. Olayla ilgili çalışma başlatan Antalya Büyükşehir Belediyesi, taşeron firmaya idari para cezası uyguladı. Alanın mezarlık olabilecek şekilde yeniden düzenlenip tohumlama çalışması yapılacağı ve kesilen ağaçların yerine de fidan dikileceği bildirildi. Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü tarafından da belirlenenin üzerinde ağaç kesmekten firmaya idari para cezası verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
’Yan bakma’ kavgasında 4 genç bıçakla yaralandı’Yan bakma’ kavgasında 4 genç bıçakla yaralandı
“Silindir” operasyonunda Adana’da 12 zanlı gözaltına alındı“Silindir” operasyonunda Adana’da 12 zanlı gözaltına alındı
Muğla’da kayıp olan genç ailesi tarafından bulunduMuğla’da kayıp olan genç ailesi tarafından bulundu
Anahtar Kelimeler:
Manavgat

Antalya Namaz Vakitleri 7 Aralık Çarşamba

İmsak
06:24
Sabah
07:49
Öğle
12:54
İkindi
15:26
Akşam
17:48
Yatsı
19:08
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Bir rögara düştü ve vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Bir rögara düştü ve vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.