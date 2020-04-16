Yeni Milas Devlet Hastanesi 1 ay içinde faaliyete alınıyor

Yapımı tamamlanan, peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları süren yeni Milas Devlet Hastanesinde sona yaklaşılıyor.

Süreç hakkında büyük çaba ve emek sarf eden AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, müjdeyi vererek hastanenin 1 ay içinde açılacağını söyledi. Peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları devam eden Milas Devlet Hastanesi nihayet açılıyor. Çalışmaları yakından takip eden AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir açılışını müjdelediği hastanenin 1 ay içinde hizmete gireceğini söyledi.

Vekil Demir, yaptığı açıklamada; “14 bin metrekarelik bir alanda hizmet verecek yeni hastanemizde 41 adet tek kişilik oda 71 adet çift kişilik odada toplam 183 servis yatağı kapasitesi mevcut. 13 yataklı II. seviye yoğun bakim, 8 yataklı I. Seviye yoğun bakim, 10 kuvözlü I. seviye yeni doğan yoğun bakim olmak üzere 21 erişkin, 10 yeni doğan toplam 31 yataklı yoğun bakim kapasitesine sahip olacaktır.

4 genel ameliyathane 1 kadın doğum ameliyat salonu, 1 günübirlik ameliyat salonu olmak üzere 6 ameliyat salonu kapasitesi bulunmakta. Toplam 32 poliklinik odası mevcut. Bu önemli yatırımın ilçemize kazandırılmasında başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

