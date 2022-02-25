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Yeni nesil kriminal inceleme aracı "Kıraç" Konya emniyetine teslim edildi

25.02.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni nesil kriminal inceleme aracı "Kıraç" Konya emniyetine teslim edildi

Yeni nesil kriminal inceleme aracı "Kıraç" düzenlenen tanıtım töreniyle Konya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmete girdi.

İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, emniyet bahçesinde düzenlenen araç teslim töreninde, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce, son dönemde emniyet müdürlüklerine ciddi manada araç gereç ve malzeme desteğinde bulunulduğunu söyledi.

Kendilerine teslim edilen Kıraç'ı en verimli şekilde kullanacaklarını aktaran Dinç, "Kriminal Daire Başkanlığı bünyesinde son teknolojiyle hazırlanmış, sanki bir inceleme aracı değil de olay yerinde bir laboratuvar gibi çalışan aracı bünyemize kattık. Meslektaşlarımın bu aracı olayların araştırılması, açığa çıkarılması ve faillerin bulunması noktasında en verimli şekilde kullanacağına inanıyorum." diye konuştu.

Konuşmanın ardından, Kriminal Daire Başkanlığı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Hatice Ezgi Doğan, basın mensuplarına aracı tanıttı.

Cinayet tatbikatı da gerçekleştirilen törende, olay yeri inceleme ekiplerince cansız manken üzerinde ve çevresinde delil toplandı.

Hızla aydınlatılması gereken olay yerine intikali sağlanan Kıraç'ta, birçok bulgu, kimyasal ve fiziki inceleme dakikalar içerisinde yapılarak, failin kimliği olay yerinde tespit edilebiliyor.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, suç mahallinden ayrılmadan suç ve suçluyla ilgili somut bilgiler ortaya çıkarabiliyor.

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