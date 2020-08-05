Yeni normalin gözdesi kır nikahı

Yakuplu Sosyal Tesisleri’nin bahçesinde, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının uygulandığı kır nikahı uygulamasıyla çiftlerin mutluluğuna mutluluk katılırken, kır nikahı ile hayatlarını birleştiren çiftler de Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’a ve belediye yetkililerine teşekkür etti.

Beylikdüzü Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında, salon nikahlarında davetlilerin sınırlı sayıda nikaha katılmasından dolayı yaşanan duruma çözüm üreterek kır nikahı uygulaması başlattı. Yakuplu Sosyal Tesisleri’nin bahçesinde, Çarşamba günleri yapılan kır nikahlarında, hayatlarının en özel anını sevdikleriyle birlikte paylaşabilmenin mutluluğunu yaşayan çiftler, uygulamadan çok memnun.

Tedbirler üst düzeyde

Normalleşme sürecinde, salgın riskini en aza indirgemek için Beylikdüzü Belediyesi Yakuplu Sosyal Tesisleri’nin bahçesinde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına maksimum özen gösterilerek yapılan kır nikahlarıyla hem temasın önlenmesine katkı sağlanıyor hem de bulaş riski en aza indirgeniyor. Tedbirler kapsamında, kır nikahının yapılacağı alana girerken bütün misafirlerin ateşleri ölçülüp maske takmaları sağlanıyor. Nikah esnasında, nikah memuru, gelin-damat ve şahitlerin maske takmaları zorunlu. Toplu fotoğraf çekimine izin verilmeyen nikahlarda, takı töreni de yapılmıyor. İçişleri Bakanlığı talimatlarını içeren uyarıcı levhaların görülür yerlere yerleştirildiği alanda, belli yerlerde de ayaklı dezenfektan makineleri bulunuyor.