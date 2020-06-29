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Yeni normalleşme süreci ile asfalt işine hız verildi

TOKAT HABERLERİ  | 29.06.2020 16:37 | Son Güncelleme

Tokat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt ekipleri, yeni normalleşme sürecinde yol yapım ve asfalt çalışmalarını hızlandırdı.Tokat’ta nüfus yoğunluğunun artış gösterdiği Topçubağı ve Perakende mahallelerini birbirine bağlayan Molla Hüsrev Caddesinde yenileme çalışmaları tamamlandı.

Tokat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt ekipleri, yeni normalleşme sürecinde yol yapım ve asfalt çalışmalarını hızlandırdı.
Tokat’ta nüfus yoğunluğunun artış gösterdiği Topçubağı ve Perakende mahallelerini birbirine bağlayan Molla Hüsrev Caddesinde yenileme çalışmaları tamamlandı. Şehrin dört bir yanında devam eden çalışmalarla ilgili açıklama yapan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, asfalt çalışmalarını aşama aşama devam edeceğini söyledi. Başkan Eroğlu, Yenişehir Caddesinde asfalt yapım çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, “Ekiplerimiz, kaldırım ve yol düzenleme çalışmalarını tamamladıktan sonra asfaltını yaparak, trafiğe açacaklar. Tokat’ın gelişmesi noktasında mesai mefhumu gütmeden gece-gündüz emek sarf eden bütün ekiplerimize teşekkür ediyorum. Mahallelerimize ve Tokat’ımıza hayırlı olsun” dedi.

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