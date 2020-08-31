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Yeni öğrenciler otogarda karşılandı

MUĞLA HABERLERİ  | 31.08.2020 10:17 | Son Güncelleme

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine kayıt yaptıracak öğrenciler, il protokolü tarafından otogarda çiçeklerle karşılandı.Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 2020-2021 eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne yerleşen ve yeni kayıt yaptırmak için Muğla’ya gelen öğrenciler il protokolü tarafından otogarda karşılandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine kayıt yaptıracak öğrenciler, il protokolü tarafından otogarda çiçeklerle karşılandı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 2020-2021 eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne yerleşen ve yeni kayıt yaptırmak için Muğla’ya gelen öğrenciler il protokolü tarafından otogarda karşılandı. Karşılama törenine Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Cumhur Çoban, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, belediye ve üniversite çalışanları katıldı.
Kovid-19 önlemlerinin alındığı karşılama töreninde konuşan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, öğrencilere yeni başlayacakları üniversite yaşantısında yalnız olmadıklarını göstermek adına her yıl bu etkinliğin düzenlendiğini söyledi.
Çiçek, "Muğla’ya geldiğiniz. Üniversitemizi bu yıl yaklaşık 10 Bin öğrenci kazandı. Bu öğrencilerin yarısı merkez yerleşkemizde, diğer yarısı ise ilçelerdeki yerleşkelerde eğitim görecek. Üniversitemizde yine yaklaşık olarak 40 Bin öğrencimiz olacak. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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