Yeni Opel Astra, "2022 Yılının En İyi Aile Otomobili" seçildi

İSTANBUL (AA) - Alman teknolojisini çağdaş tasarımlarla buluşturan, Opel'in geçen haftalarda Türkiye'de satışa sunduğu yeni Astra modeli, "2022 Yılının En İyi Aile Otomobili" ödülünü aldı.

Opel açıklamasına göre, Opel'in kompakt sınıfta yer alan başarılı modeli Astra, yeni nesliyle beğeni toplamaya devam ediyor. Her yıl İngiltere'de düzenlenen Business Car Ödülleri'nde "2022 Yılının En İyi Aile Otomobili" seçilen yeni Opel Astra; çekici tasarımı, rekabetçi konumu ve sunduğu katma değerler açısından jürinin övgüsünü aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Business Car Editörü Martyn Collins, "Elbette vizör ön cephe çok dikkati çekiyor ancak yeni Opel Astra'nın genel tasarımı da oldukça baş döndürücü. Astra'nın hem dış tasarımı hem de minimalist iç tasarımı da aynı derecede çekici. Bunun dışında standart sunulan donanımlar, fiyat-fayda, performans karşılaştırmasında müşteriye karşılığını fazlasıyla veriyor." ifadelerini kullandı.

