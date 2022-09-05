Yeni Opel Astra KKTC'de tanıtıldı, Türkiye'de satışa çıktı

GİRNE (AA) - Opel, sınıfının en çok tercih edilen modellerinden Astra'nın altıncı neslini Türkiye'de satışa sundu.

Yeni Opel Astra’nın Türkiye’de satışa sunulmasına ilişkin basın lansmanı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) gerçekleştirildi.

Basın mensupları lansman kapsamında, Gazimağusa bölgesinde yer alan ve kademeli açılma süreci 8 Ekim 2020'de başlayan Maraş bölgesinde bir test sürüşü gerçekleştirdi.

Tarihte ilk kez bir otomobil markasının model tanıtımı gerçekleştirildiği Maraş'ta, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Markanın cesur, yalın ve modern Alman tasarım ögelerini taşıyan yeni nesil Astra, yenilenen tasarımı kadar sınıfının ötesindeki teknolojileriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Yeni Opel Astra dört farklı donanım, 1.2 litre turbo benzinli ve 1.5 litre dizel motor seçenekleri ile 668 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de otomobil severlerle buluşuyor.

İlk göz temasında keskin hatlarıyla dikkatleri üzerine çeken yeni Astra, sunduğu teknolojiler ve verimli motor seçenekleriyle sınıfında standartları yeniden belirliyor. Türkiye’de Editon, Elegance, GS Line ve GS olmak üzere dört farklı donanım seçeneğiyle satılmaya başlanan yeni Astra, bu sayede otomobil severlere zengin seçim olanağı sunuyor. Verimli 1.2 litre benzinli ve 1.5 litre dizel motor seçenekleriyle Türkiye yollarına çıkan yeni model, her iki motor seçeneğinde de AT8, 8 ileri vitesli otomatik şanzımana sahip.

Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada,"İlk olarak Mokka’da vücut bulan Opel’in yeni tasarım dili, bu kez Astra yorumuyla karşımıza çıkıyor. Hem dış hem de iç tasarımda kullanılan cesur ve yalın tasarım dili, ülkemiz tüketicilerinin de oldukça beğenisini kazandı. Yüksek sürüş keyfi, zengin donanımı ve verimli motor seçenekleriyle de yeni Astra’nın, Türkiye’de sınıfının en çok tercih edilen modellerinin başında geleceğine eminim. Yeni nesil Astra’nın Opel Türkiye’nin yükselen satış grafiğine ciddi bir ivme kazandıracağını düşünüyorum. Türkiye olarak Opel’in Avrupa’da üçüncü büyük pazarıyız ve altıncı nesil Astra ile bu unvanımızı daha da geliştirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Cesur ve yalın tasarım felsefesi

Toplantıda aktarılanlara göre, yeni Astra’nın tasarımı Opel’in 2020’li yıllar boyunca uygulayacağı güncel tasarım diliyle buluşuyor. Markanın ilk kez gerçek anlamda Mokka’da kullandığı yeni tasarım yüzü ve temel dış tasarım ögesi olan Opel Vizör, aracın ön cephesi boyunca uzanıyor yeni modelin daha geniş görünmesini sağlıyor. Ultra ince IntelliLux LED Pixel farlar ve IntelliVision 360 derece Çevre Görüş Kamerası gibi teknolojiler Vizör’e kusursuz bir şekilde entegre ediliyor. Yeni nesil Astra, yandan bakıldığında oldukça dinamik bir görünüm sergiliyor. Arkadan bakıldığında ise Opel Compass yaklaşımı, merkezi olarak tam ortada konumlanan şimşek logosu, dikey olarak hizalanan 3. fren lambası ve arka stop lambaları ile vurgulanıyor. Tüm dış aydınlatmalarda olduğu gibi stop lambalarında da enerji tasarruflu LED teknolojisi kullanıyor. Bagaj kapağında bulunan şimşek logosu, bagaj açma mandalı olarak önemli bir işlev üstleniyor.

- Yeni nesil Pure Panel dijital kokpit

Aynı Alman hassasiyeti, ilk kez Mokka’da kullanılan yeni nesil Pure Panel kokpit ile iç mekanda da geçerli. Baz donanımdan itibaren standart olan bu geniş dijital kokpit, donanım seviyelerine bağlı olarak tamamen cam şeklinde tercih edilebiliyor ve sürücü tarafı havalandırmasıyla birlikte yatay biçimde entegre edilen iki adet 10 inç HD ekrana sahip olmasıyla dikkati çekiyor. Ön camdaki yansımaları önleyen perde benzeri bir katman sayesinde ekranların üzerinde bir siperliğe gerek duymayan kokpit, ileri teknoloji ile işlevselliği bir arada sunuyor ve iç ambiyansı daha da geliştiriyor. Temel fonksiyonlarının, zarif tasarımlı dokunmatik kumandalarla kontrol edildiği Pure Panel, dijitalleşme ve sezgisel kullanım arasında optimum denge sağlıyor. Dokunmatik ekran dışında doğal dilde ses kontrolü ile de kullanılabilen yeni nesil bilgi-eğlence sistemi, akıllı telefonlar için geliştirilmiş kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlanabilirliği sunuyor.

- Verimlilik uzmanı turbo benzin ve dizel motor seçenekleri

Yeni Astra, yüksek verimlilik seviyesine sahip bezinli ve dizel motor olmak üzere 2 ayrı güç ünitesiyle satışa sunuluyor. 1.2 litrelik turbo benzinli motor 130 HP güç ve 230 Nm tork üretirken, 6 ileri manuel ya da 8 ileri AT8 şanzımanla gücünü yola aktarıyor. 6 ileri manuel şanzımanıyla yeni Astra, 100 kilometrede ortalama 5,4-5,7 litre yakıt tüketim değeri sunarken, AT8 versiyon ise 5,6-5,8 litrelik WLTP (Hafif Taşıtlar için Dünya Genelinde Uyumlu Test Prosedürü) ortalama yakıt tüketim değerine sahip. Otomatik ve manuel şanzımanıyla yeni Astra, 9,7 saniyede 0’dan 100 km/s hızlanmasını tamamlıyor. Hem manuel hem otomatik versiyonun maksimum hızı ise 210 km/s olarak açıklandı.

Dizel cephesinde de gayet verimli 1.5 litrelik motor ile donatılan yeni nesil Astra, 130 HP’lik gücünü ve 300 Nm’lik torkunu 8 ileri AT8 tam otomatik şanzımanla yola aktarıyor. 0’dan 100 km/s hıza 10,6 saniyede ulaşan dizel motorlu yeni Astra’nın maksimum hızı ise 209 km/s. Dizel motorun asıl uzmanlığı ise yakıt tüketiminde kendini gösteriyor. Yeni Astra 1.5 litrelik dizel motoruyla WLTP kriterlerine göre 100 kilometrede karma tüketimde 4,5-4,6 litrelik ortalama sunuyor.

-Dinamik ve dengeli yol tutuş

Yeni Astra, en başından itibaren Opel DNA’sına uygun şekilde, son derece esnek EMP2 çok enerjili platformun üçüncü nesli üzerine inşa edildi. Bu, yol tutuşunun dinamik ama aynı zamanda dengeli olduğu ve her Opel gibi yeni modelin de "autobahn proof" olduğu anlamına geliyor. Modelin yol tutuş kabiliyeti en öncelikli geliştirme hedeflerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Yeni model fren anında, üstün bir performans sergiliyor ve düz bir çizgide olduğu kadar virajlarda da oldukça dengeli kalıyor. Yeni Astra’nın burulma rijitliği ise önceki nesilden yüzde 14 daha yüksek ölçüldü.

- Daha alçak ve daha geniş

Sportif hatchback gövde tipiyle pazara sunulan yeni Opel Astra, daha alçak bir siluete sahip olmasına karşın, yerini aldığı nesil ile kıyaslandığında daha geniş bir iç mekana sahip olmasıyla öne çıkıyor. Yeni Astra, 4.374 mm uzunluk ve 1.860 mm genişlik ile tam da kompakt sınıfın merkezinde yer alıyor. Yeni Astra, 2.675 mm (+13 mm) daha uzun bir dingil mesafesine sahip olmasına karşın önceki modelden sadece 4,0 mm daha uzun. Kaslı ve kendinden emin duruşuyla yeni Astra, ayarlanabilir zemine sahip pratik bagajıyla 422 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor.

- Baz donanımdan itibaren yüksek güvenlik standart

Yeni nesil Astra, baz donanımdan itibaren yüksek güvenliği standart olarak sunuyor. Viraj ve düz hat denge kontrolü, sürücü, yolcu, yan ve perde hava yastıkları, çekiş kontrol sistemi, ikincil çarpışma freni ve hız sabitleyicinin yanı sıra bir üst segmentte görmeye alışık olunan şerit koruma özellikli aktif şerit takip sistemi, araç ve bisikletli tespit edebilen kamera bazlı aktif acil frenleme sistemi, trafik işareti tespit sistemi, hız adaptasyon sistemi ve sürücü yorgunluk tespit sistemi baz donanımdan itibaren standart olarak yer alıyor.

Gece dahi araç, bisikletli ve yaya algılama özellikli kamera ve radar bazlı aktif acil frenleme sistemi, gelişmiş trafik işareti tanıma sistemi, dur-kalk özellikli adaptif hız sabitleyici Elegance ve GS Line donanımıyla standart olarak sunulurken, bunların yanında en üst donanım olan GS paketinde, şerit ortalama özellikli aktif şerit takip sistemi, gelişmiş kör nokta uyarı sistemi ve arka çapraz trafik uyarısı ekleniyor.

Tüm donanımlarda anahtarsız çalıştırma sistemine standart olarak yer veren yeni Opel Astra, şehir içi manevralar ve park durumlarında da sürücüsüne hem güvenliği hem de konforu standart sunuyor. Ön ve arka park sensörleri baz donanımdan itibaren standart olarak yer alırken, 180 derece geri görüş kamerası Elegance donanımında, IntelliVision 360 derece çevre görüş kamerası ise GS Line ve GS donanımında standart olarak sunuluyor.

- Gelişmiş sürüş destek sistemleri

Yeni Astra, aynı zamanda en güncel otonom sürüş destek sistemlerini de içeriyor. Tüm bu gelişmiş teknoloji, ön camdaki çok işlevli kameraya ek olarak biri önde, biri arkada ve birer adet yanlarda olmak üzere dört gövde kamerası, biri önde ve her bir köşede olmak üzere beş adet radar sensörü ve ayrıca ön ve arka olmak üzere ultrasonik sensörleri kullanıyor.

IntelliDrive, arka çapraz trafik uyarısı, gelişmiş kör nokta uyarı sistemi ve şerit ortalama özellikli aktif şerit takip sistemi gibi işlevleri kapsıyor. Yeni Astra ayrıca, ayarlanan hızı aşmadan öndeki aracı takip etmek için hızı artıran veya azaltan, gerekirse durana kadar fren yapabilen adaptif hız sabitleyiciyi de içeriyor.

- Yeni Astra, premium IntelliLux LED Pixel Farları kompakt sınıfa getiriyor

Astra’nın ileri teknolojide öncü olma rolü, Opel markasının uzmanlık alanları olan aydınlatma ve koltuk sistemleri ile devam ediyor. Önceki nesil, 2015 yılında adaptif LED Matrix farların pazara sunulmasında öncü bir rol oynamıştı. GS donanımıyla birlikte standart olarak gelen IntelliLux LED Pixel far teknolojisi yeni Astra’yla birlikte ilk kez kompakt sınıfın kullanımına sunuluyor. Opel’in Grandland ve Insignia modellerinde kullanıma sunulan bu ileri teknoloji, her biri ultra ince farda 84 adet olmak üzere 168 LED hücresiyle pazarın en gelişmiş aydınlatma teknolojisini kullanıma sunuyor. Uzun far, trafikteki diğer paydaşların gözünde parlama yapmadan milisaniyeler içinde kusursuz bir şekilde ayarlanıyor. Karşıdan gelen veya önde ilerleyen trafikte, sürücüler ışık hüzmesinden kesinlikle etkilenmiyorlar. Işığın menzili ve yönü, sürüş koşullarına ve çevreye göre 10 farklı modda otomatik olarak uyarlanıyor ve böylece tüm hava ve yol koşullarında optimum aydınlatma sağlanıyor. Yeni Opel Astra baz donanımdan itibaren full LED ön farlar, LED sis farları ve LED stop lambalarıyla da sınıfında fark yaratıyor.

- Isıtmalı AGR onaylı ergonomik koltuklar

Opel’in ödüllü ergonomik AGR onaylı koltukları haklı bir üne sahip ve yeni Astra bu uzun soluklu geleneği sürdürüyor. Elegance donanımdan itibaren sürücü tarafında standart olarak gelen "Almanya Sağlıklı Sırtlar Kampanyası" sertifikalı ön koltukların konumu önceki nesile göre 12 mm daha alçak. Bu da sportif sürüş hissini destekliyor. Spor ile konforu mükemmel harmanlayan koltukların köpük yoğunluğu, iyi bir duruşu garanti ediyor. Yeni Astra’nın AGR ön koltukları, kompakt sınıfın en iyisi ve elektrikli sırt eğim ayarından elektrikli bel desteğine farklı isteğe bağlı ayar işlevi bulunuyor. GS Line donanımından itibaren standart sunulan ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon ve ısıtmalı ön cam kış aylarında konforu artırıyor. GS donanımındaki Alcantara döşemeli koltuklarda ön yolcu koltuğu da AGR onaylı olup sürücü koltuğu elektrikli ve hafızalı oluşuyla fark yaratırken yan aynaların da hafıza fonksiyonu dikkatleri üzerine topluyor.

