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Yeni Opel Crossland, ocak ayı B-SUV segmenti satışlarında birinci oldu

04.02.2021 23:03 | Son Güncelleme:
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Yeni Opel Crossland, ocak ayı B-SUV segmenti satışlarında birinci oldu

İSTANBUL (AA) - Opel'in aralık ayında satışa sunduğu ve bu ay Türkiye tanıtımını gerçekleştireceği yeni Opel Crossland, ocak ayı B-SUV segmenti satışlarında birinci oldu.

Opel'den yapılan açıklamaya göre, yeni Opel Crossland, AGR onaylı koltukları, çift renk tavan seçenekleri, vizör tasarımı gibi bünyesinde bulundurduğu farklı özellikleriyle sevenlerinden gördüğü yüksek talep ile segmentinin önemli oyuncularından biri haline geldi.

Aralık ayında satışa sunulan ve bu ay Türkiye tanıtımının yapılacağı yeni Opel Crossland, ocak ayı B-SUV segmenti satışlarında birinci oldu.

Türkiye tanıtımına özel olarak yeni Opel Crossland modeline, 216 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla sahip olunuyor. Şubat ayında yeni Opel Crossland modelinde tanıtıma özel 150 bin lira kredi için 12 ay yüzde 0 faiz imkanına ek, ayda 2 bin 500 liradan başlayan taksit seçeneği sunuluyor.

Opel, 2020 yılında yakaladığı yükselişini, sunduğu avantajlı koşullar ile 2021 yılında da sürdürüyor. Şubat ayına özel finansman olanakları, farklı meslek gruplarına tanıdığı ek avantajlar ve ayda 2 bin 500 liradan başlayan taksitli ödeme seçenekleri ile satın alma koşulları açıklayan Alman üretici, ÖTV muafiyeti bulunan müşteriler için geniş model ve donanım seçenekleri sunuyor.

Şubat ayında Opel, C SUV segmentinin Grandland X modelinde 150 bin lira kredi için 12 ay yüzde 0 faiz imkanına ek, ayda 3 bin 300 liradan başlayan taksit seçeneği sunuyor. Yine şubat ayına özel stoklarla sınırlı Opel Grandland X Enjoy Black Edition donanımı ise 305 bin liradan başlayan fiyatlar ile satış merkezlerinde yerini alıyor.

Teknolojik yenilikleri ve ayrışan özellikleri bünyesinde barındırarak her profile hitap eden ve 2020 yılını segmentinde ikinci sırada tamamlayan Corsa’ya ise şubat ayında, 75 bin lira kredi için 12 ay yüzde 0 faiz imkanına ek, ayda 2 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ve 172 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Opel'in D segmentindeki amiral gemisi yeni Insignia ise 150 bin lira kredi için 12 ay yüzde 0 faiz olanağı ile şubat ayında sevenleri ile buluşuyor. Şubat ayına özel yeni Opel Insignia’ya 448 bin 500 liradan başlayan fiyatlar ile sahip olunuyor. Ayrıca 2020 model yılı yeni Opel Insignia, 398 bin 700 liradan başlayan fiyatlar ile satılıyor. Opel, şubat ayına özel olarak, Combo modellerinde 150 bin liraya varan 12 ay yüzde 0 faiz imkanının yanı sıra KOBİ'lere özel fırsatlar sunuyor. Şubat ayına özel olarak Combo, 177 bin 200 liradan başlayan fiyatlarla alınabiliyor.

Opel Türkiye, şubat ayında sağlık çalışanlarına, avukatlara, polislere, askerlere, öğretmenlere ve bu meslek grubunda olan kişilerin birinci derece yakınlarına, Grandland X modelinde 10 bin 600 liraya, Corsa’da 5 bin 300 liraya, Insignia’da ise 15 bin 300 liraya varan nakit avantajları sunuyor.

Müşteri memnuniyetini ön planda tutan Opel Türkiye’nin şubat ayına özel avantajlı koşullarına, ÖTV muafiyeti bulunan tüketicilerin faydalanabilecekleri model seçeneklerine, farklı meslek gruplarına özel ek fiyat indirimlerine ve finansman koşullarına Opel Türkiye web sitesinden erişilebiliyor.

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