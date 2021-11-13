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Yeni Opel Mokka-e, "2021 Altın Direksiyon Ödülü'nü" kazandı

13.11.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Opel Üst Yöneticisi Uwe Hochgeschurtz : - "Opel Mokka-e modelimiz sıradan bir otomobil değil ve bu yıl layık görüldüğü 'Altın Direksiyon Ödülü' ile bunu bir kez daha kanıtladı. En ileri teknolojiler ve benzersiz tasarımıyla Mokka-e, elektrikli ulaşımı her yönden eğlenceli hale getiriyor"

İSTANBUL (AA) - Alman üretici Opel, batarya elektrikli Mokka-e ile Alman Auto Bild dergisinin her yıl düzenlediği "Altın Direksiyon Ödülleri" kapsamında "25.000 Avro Altındaki En İyi Otomobil" seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ödülle birlikte şirket bu ödüle dair başarı geleneğini sürdürüyor. Geçen yıl batarya elektrikli Opel Corsa-e, “Altın Direksiyon Ödülü’nü” kazanmıştı.

2017 yılında Ampera-e, 2020 yılında Corsa-e, 2021 yılında Mokka-e, Opel’in üçüncü elektrikli ve ilk SUV’u olarak ödül kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel ÜSt Yöneticisi (CEO) Uwe Hochgeschurtz şunları kaydetti:

"Opel Mokka-e modelimiz sıradan bir otomobil değil ve bu yıl layık görüldüğü 'Altın Direksiyon Ödülü' ile bunu bir kez daha kanıtladı. En ileri teknolojiler ve benzersiz tasarımıyla Mokka-e, elektrikli ulaşımı her yönden eğlenceli hale getiriyor. Müşterilerimizin, AUTO BILD ve BILD am SONNTAG okuyucularının ve uzman basın mensuplarından oluşan jürinin de bunu bu şekilde görüyor olmasından çok memnunuz."

- 50 kWsa batarya, WLTP’ye göre tek bir şarj ile 338 kilometreye kadar menzil sunuyor

Açıklamada yer alan bilgiye göre, yeni Opel Mokka-e'de 100 kW/136 hp ve 260 Nm maksimum torka sahip elektromotor, güçlü, neredeyse sessiz bir sürüş sağlıyor.

50 kWsa batarya, WLTP’ye göre tek bir şarj ile 338 kilometreye kadar menzil sunuyor.

Maksimum hız ise elektronik olarak 150 km/s olarak sınırlandırılıyor. İleri teknoloji ürünü fren enerjisi geri-kazanım sistemi, Mokka-e’yi daha da verimli hale getirerek yavaşlama veya fren anında enerji geri-kazanımı sağlıyor. Batarya, 100 kW DC şarj istasyonunda 30 dakikada yüzde 80’e kadar hızlı şarj edilebiliyor.

- Opel, bugüne kadar 19 adet "Altın Direksiyon Ödülü" aldı

“Altın Direksiyon” zaferine giden yolda ilk olarak AUTO BILD ve BILD am SONNTAG okuyucuları oy kullanıyor.

Her kategoride üç favori seçip finale taşıyorlar. Sonrasında gazeteciler, yarış pilotları ve otomobil uzmanlarından oluşan seçkin DEKRA Lausitzring jürisi finalistleri AUTO BILD test kriterlerine uygun olarak değerlendiriyor. Opel, Mokka-e’nin layık görüldüğü bu ödülle 19. "Altın Direksiyon Ödülü’nü’" Opel Müzesi’ne götürüyor.

İlk olarak 1976 yılında BILD am SONNTAG tarafından verilmeye başlanan ödül, 1978 yılında AUTO BILD iş birliği çerçevesinde verilmeye başlanıyor.

Opel için ise serüven 1978 yılında, Opel Senator A ile ilk "Altın Direksiyon Ödülü’nü" almasıyla başladı.

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