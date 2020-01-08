Yeni oto galericiler esnafına hayırlı olsun ziyareti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve merkez ilçe belediye başkanları yapımı tamamlanan yeni Oto Galericiler Sitesine taşınan esnafa hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Şanlıurfa kent merkezindeki oto galericiler sitesinin bir an önce yeni yerine taşınması için göreve gelir gelmez çalışmaların hızlandırılması talimatını veren Beyazgül, sitenin yeni yerleşim alanına birçok kez incelemelerde bulunarak 325 adet iş yerinin bulunduğu alandaki eksikliklerin tamamlanması için çalışmalar başlatmıştı.

Bu günde tamamlanan çalışmaların ardından yeni yerlerine taşınan Oto Galericiler Sitesi esnafını ziyaret eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğol ile birlikte hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Yeni Oto Galericiler Sitesinin hayırlı olmasını dileyen Başkan Beyazgül, “Oto galericiler sitesindeyiz hem hayırlı uğurlu olsun demeye geldik hem de eksiklikleri konusunda görüşme sağladık. Şuanda yüzde 85’e yakın esnafımız taşınmış durumda. Büyükşehir Belediye Başkanlığı gelir gelmez bu bölgenin alt yapısı ile ilgilendik, asfalt ve kaldırımların tamamını yaptık. Bölgede kurumlar noktasında diğer eksiklikler noktasında Valimiz Abdullah Erin devreye girdi. Son olarak Valimiz iradesini koydu ve bu bölgeye taşınma işlemi hızlandı. Yakın bir gelecekte ise Oto Galericiler Sitesi kendi yerine tamamen taşınmış olacak. Bu Oto Galericiler Sitesinin bu noktaya gelmesinde emek veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Türkiye’nin en büyük Oto Galericiler Sitesinden biri olan Şanlıurfa Oto Galericiler Sitesinin hayırlara vesile olmasını dileyen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise, “Site yönetimiz uzun süreden bu yana bu bölgenin yapımı için büyük bir çalışma içerisindeydiler. Son bir yıldır Başkanımız Zeynel Beyazgül’ün seçilmesi ile birlikte bu süreci hızlandırdık Site yönetimimiz ve esnafımızla gerekli görüşmeler sağladık. Bazı sıkıntıları kamu kurumlarımızı ile görüşmeler neticesinde çözüme kavuşturduk. Bu gün itibari ile 250 dönüm üzerindeki büyük bir alanda 345 iş yerimiz var ve bunun ile birlikte genişleme alanımızda bulunmakta. Bizim mevcut Valiliğimiz yanında bu faaliyetin icra edilmesi hem kamu güvenliği hem de trafik açısında büyük sorunlara sebep oluyordu. Gelen konukların Valilik ziyaretleri esnasında araçların yoğunluğu, traktörlerin sergilenmesi güzel bir görüntü sergilemiyordu. Mevcut alanda 290’a yakın iş yerimiz vardı şuan itibari ile 150 tanesi taşındı geri kalanları da inşallah kısa bir sürede buraya taşımak suretiyle eski bölgeyi temizleyeceğiz. Eski alana Büyükşehir Belediyemiz ve Vakıflar Müdürlüğümüz ile görüşerek çok katlı yapıya girmeden şehrin nefes alacağı bir alan haline getireceğiz. İnşallah Büyükşehir Belediyemizin hazırlayacağı projeler doğrultusunda park, bahçe yapılmasını temenni ediyoruz. Bu gün bu noktaya gelmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Burası Şanlıurfa’nın en çok ticaretinin ve esnaf faaliyetinin icra edileceği bir alan olacak. Şehir içerisinde artan nüfus ve araç trafiği oluşturduğu olumsuzlukları bertaraf etmek için de Büyükşehir Beledisi Ulaşım Dairemiz elinden gelen bütün çabayı sergiliyor. Şehrin farklı noktalarında başka adlar altında oto alım satımın yapılmasına kesinlikle sıcak bakmıyoruz. İnşallah bu bölgede en kısa sürede bir banka şubesinin açılması için de Zeynel başkanımız ile birlikte hem Ziraat hem de Halk Bankaları ile görüşmeler sağladık. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum” dedi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ise, “Eyyübiye ilçemizde yer alan Oto Alım ve Satım Sitemizi inceledik. Bölgedeki esnaf kardeşlerimiz ile istişarelerde bulunduk ve eksiklikleri ifade ettiler bizlerde bu eksikliklerin önüne geçmek için gerekli olan çalışmaları başlattık.

Valimiz Abdullah Erin’e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Beyazgül ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.

