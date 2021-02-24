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Yeni parkın adını bin 3 kişi belirledi

24.02.2021 17:30 | Son Güncelleme:
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Başiskele Vezirçiftliği Mahallesi’nde yeni parkın ismini düzenlenen ankete katılan bin 3 kişi belirledi.Başiskele Belediyesi vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda Vezirçiftliği Mahallesi’de yeni ve modern bir park inşa etti.

Başiskele Vezirçiftliği Mahallesi’nde yeni parkın ismini düzenlenen ankete katılan bin 3 kişi belirledi.
Başiskele Belediyesi vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda Vezirçiftliği Mahallesi’de yeni ve modern bir park inşa etti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Seyid Caddesi üzerindeki yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda tamamlanan çalışmaların ardından çocukların ve gençlerin güvenle oyun oynayabileceği park hizmete açıldı. Yeni hizmete giren parkın adını belirlemek için Başiskele Belediyesi internet adresi üzerinden anket düzenlendi. Bin 3 kişinin katıldığı ankette yüzde 92.20 oy oranı ile yeni parkın adı “Mustafa Okur Parkı” olarak belirlendi.
Mustafa Okur kimdir?
Mustafa Okur 2 Şubat 1956 yılında Artvin’in Borçka ilçesinde doğmuştur. İlkokulu Artvin’de ortaokulu Rize’de tamamlayıp 1968 yılında ailesiyle birlikte Kocaeli’ye taşınmıştır. Kocaeli’de liseyi tamamladıktan sonra Kocaeli Meslek Yüksek Okulu’ndan sevk ve idare şubesinden 1978 yılında mezun olmuştur. 1979 yılında evlenip 1982 yılında askerliğini tamamlamıştır. Askerden döndükten sonra bir süre baba mesleği olan pazarcılık mesleğini yapmıştır. Dönemin Kullar Belediye Başkanı Kemal Aydın’ın isteği üzerine pazarcılığı bırakıp 1 Ekim 1994 tarihinde Kullar Belediyesi’nde göreve başlamıştır. Başladığı günden itibaren su işlerinden sorumlu müdür olarak görev yapan Okur; bir siyasi partinin belde teşkilatında, spor kulüplerinin ve cami derneklerinin, okul aile birliklerinin yönetimlerinde görevlerde bulunmuştur. Dört çocuk sahibi olan Okur 2004 yılında amansız bir hastalığa yakalandıktan sonra 20 Nisan 2006 yılında vefat etmiştir.

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