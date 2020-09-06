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Yeni parkların yapımında sona gelindi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 06.09.2020 13:07 | Son Güncelleme

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ilçe genelinde yürütülen çalışmaları yerinde incelemeyi sürdürüyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ilçe genelinde yürütülen çalışmaları yerinde incelemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Canpolat, Ahmet Yesevi Mahallesinde yapımları devam eden yeni park alanlarında denetimlerde bulunarak, yetkililerden bilgiler aldı.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, sahadan kopmuyor. Mahalle mahalle temaslarda bulunan Başkan Canpolat, hem vatandaşlarla bir araya geliyor, taleplerini dinliyor hem de belediyenin yürüttüğü çalışmaları yerinde inceliyor. Bu çerçevede Belediye Başkanı Canpolat, Ahmet Yesevi Mahallesinde yapımları devam eden yeni park alanlarında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı. Başkan Canpolat’a ilgili başkan yardımcıları ve bir amirleri eşlik etti.
Buradaki incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Canpolat, Haliliye Belediyesinin vatandaşlara hizmet için elinden gelen tüm gayreti gösterdiğini belirterek,“Ahmet Yesevi Mahallemizde ‘Yeşil Vadi’ olarak adlandırdığımız projesini çizdirdiğimiz uygulamaya koyduğumu yaklaşık 20 dönümlük bir arazi üzerine kurulu alanımızda ekiplerimiz hummalı bir çalışma yürütüyor. Proje bittiği zaman Ahmet Yesevi Mahallesinde bir nefes alma, bir yeşillik kazandırma adına çok güzel bir park ortaya çıkmış olacak. Parkımızın içinde yürüyüş yolları, bisiklet yolları mevcut, fitnes aletleri, oyun grupları, oturma bankları, kamelyalar yer alacak. Biraz havaların soğumasıyla birlikte parklarımızın ağaçlandırılması ve çimlendirilmesi yapılarak en kısa sürede mahallemizin hizmetine sulanacak. Hemen hemen her mahallemizde yeni parkların yapımı ve mevcut parklarımızın revize edilmesi ve aynı zamanda bütün mahallelerimize dokunma ve eksiklerini giderme adına Haliliye Belediyesi olarak elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Tüm ekiplerimizle sahada olmaya devam ediyoruz. Bizleri ilgi ile karşılayan vatandaşlarımıza da saygı ve sevgilerimi sunuyorum” diye konuştu.

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