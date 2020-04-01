YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Yeni pazar kararları İstanbul’da uygulanmaya başlandı

Yeni pazar kararları İstanbul’da uygulanmaya başlandı

İSTANBUL HABERLERİ  | 01.04.2020 13:36 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı pazar yerlerinde alınacak tedbirler için bu sabah valiliklere yeni bir yazı gönderdi.

İçişleri Bakanlığı pazar yerlerinde alınacak tedbirler için bu sabah valiliklere yeni bir yazı gönderdi. Yazının gönderilmesinin ardından yeni tedbirler İstanbul’da bulunan semt pazarlarında uygulanmaya başlandı. Esenyurt’ta zabıta ekipleri yeni genelde kapsamında gün boyu denetlemelerde bulunuyor.
İçişleri Bakanlığı pazar yerlerinde alınacak tedbirler için valiliklere yeni yazı gönderdi. Pazar yerlerinde yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı ilave tedbirler alınacak. Buna göre, pazar yeri alanına kontrollü giriş çıkış yapılacak, giriş çıkış dışındaki alanlar demir bariyerle kapatılacak. Pazar yerine giriş ve çıkışlar aynı yerden yapılmayacak. Tezgâh araları en az 3 metre olacak. Pazar yerine esnaf sayısının en fazla 2 katı vatandaş alınacak. Bu genelge kapsamında Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri ise pazar yerlerinde denetim gerçekleştirdi. Ekipler öncelikle maske ve eldiven konusunda pazarcıları uyardı. Ardından sosyal mesafeyi koruma konusunda yerlere afişler yapıştırıldı.

“65 yaş üstü vatandaşlarımız ve çocuklar pazara gelmesin”
Pazarlarda aldıkları önlemlerden bahseden Zabıta Amiri Ercan Yıldırım, “İçişleri Bakanlığımızın genelgesi bizim elimize ulaştıktan sonra ekiplerimizle beraber pazar yerlerinde önlemler almaya başladık. Bugün kapalı pazardayız yeni genelgenin kurallarına göre sadece gıda satışına izin veriyoruz. Pazarların giriş ve çıkışlarında da ekiplerim tüm denetimleri yapıyorlar. Pazar esnafına da eldiven ve maske takmaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Halkımızdan da destek bekliyoruz 65 yaş üstü vatandaşlarımız ve çocukların pazara gelmemesi konusunda dikkatli olmalarını bekliyoruz” dedi.

“Müşterilere de kendimiz veriyoruz kesinlikle seçtirmiyoruz”
Pazar esnafı Savaş Başkan, “Elimizden geldiği kadar kurallara uymaya çalışıyoruz. Ürünlerimizin üstünü kapattık. Maskemizi ve eldivenimizi taktık. Sürekli olarak ellerimizi dezenfekte ediyoruz. Müşterilere de kendimiz veriyoruz kesinlikle seçtirmiyoruz ve sosyal mesafeyi de koruyoruz” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadıKoronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı
İstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerlerİstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Türk Tabipler Birliği: Kayseri’de Covid-19 50 pozitif hasta, 250 şüpheli hasta var

Türk Tabipler Birliği: Kayseri’de Covid-19 50 pozitif hasta, 250 şüpheli hasta var

Adana'da kuruyemişçiyi bıçaklayan gaspçı yakalandı

Adana'da kuruyemişçiyi bıçaklayan gaspçı yakalandı

Antalya'da piyasaya sahte gıda ve temizlik ürünü süren 2 şüpheli yakalandı

Antalya'da piyasaya sahte gıda ve temizlik ürünü süren 2 şüpheli yakalandı

Multinet Up’tan tamamen temassız bir ödeme dünyası

Multinet Up’tan tamamen temassız bir ödeme dünyası

Otomobil hoparlöründen uyuşturucu çıktı

Otomobil hoparlöründen uyuşturucu çıktı

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı

İstanbul Namaz Vakitleri 1 Nisan Çarşamba

İmsak
05:13
Sabah
06:40
Öğle
13:13
İkindi
16:47
Akşam
19:36
Yatsı
20:57

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 1 Nisan Çarşamba

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Deva Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkınlık oluşturan manzara

Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkınlık oluşturan manzara

Avcılar Belediyesi, Korona virüs tehdidine karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı

Avcılar Belediyesi, Korona virüs tehdidine karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı

Şehitler için Bağcılar'dan Çanakkale'ye yürüyecek

Şehitler için Bağcılar'dan Çanakkale'ye yürüyecek

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Başsavcı Vekili Fikret Seçen, Dosyaları Devretti

Başsavcı Vekili Fikret Seçen, Dosyaları Devretti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.