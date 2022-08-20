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Yeni Peugeot 308 eylülde Türkiye'de satışa sunuluyor

20.08.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Peugeot 308, geniş iç mekân tasarımıyla da arka koltuk kullanıcılarına daha fazla alan sunuyor

İSTANBUL (AA) - Peugeot tarihinin en kapsamlı ürün serisi olan 300 Serisi’nin en son üyesi yeni Peugeot 308, modern ve şık tasarımıyla eylül ayında ülkemiz yollarına çıkmaya hazırlanıyor.

Peugeot açıklamasına göre, yeni Peugeot logosuna yer veren ilk model olmasıyla da dikkatleri üzerine çeken yeni 308, yine sınıfının referans noktası olma geleneğini sürdürüyor.

Peugeot'nun C hatchback sınıfında standartları belirleyen modeli yeni 308, çekici, teknolojik ve aerodinamik yapısıyla henüz ülkemizde satışa sunulmadan heyecan uyandırmayı başarmıştı.

Eylül ayında ülkemizde satışa sunulmaya hazırlanan yeni Peugeot 308, kişiselleştirilebilen dijital Peugeot i-Cockpit 3D ile ve yeni Peugeot logolu dış tasarımıyla öne çıkıyor.

Baştan aşağı yenilenen 308’in etkileyici tasarımı ilk görüşte otomobil severleri kendisine hayran bırakmayı başarıyor. Bunun yanı sıra yeni Peugeot 308, geniş iç mekân tasarımıyla da arka koltuk kullanıcılarına daha fazla alan sunuyor.

Yeni Peugeot 308, imza "Aslan Dişi" LED gündüz sürüş farları ve “Aslan Pençesi” yeni arka stop tasarımı ile Peugeot’nun DNA’sını en iyi şekilde yansıtıyor. En güncel Peugeot i-Cockpit 3D ve sürüş destek sistemleriyle ileri teknolojinin gelmiş olduğu en son noktayı temsil ediyor.

Yeni 308, tanıtıldığı günden bu yana sayısız ödüle layık görüldü. Yeni Peugeot 308, 1955 yılında Almanya’da kurulan ve o tarihten günümüze kadar dünya genelinde en iyi tasarımların markası haline gelen Red Dot Tasarım Ödülü kazanma başarısını gösterdi.

Yeni Peugeot 308, 2021’in sonundaki tanıtımından bu yana Red Dot Tasarım Ödülü ile birlikte, 2022 Yılın Kadınlar Dünyasında Yılın Otomobili, Almanya’da Yılın Otomobili, Yılın En İyi Şehirli Otomobili, En İyi Şehirli ve Kompakt Otomobil olmak üzere 11 uluslararası ödül kazanmış oldu. Bunun yanında yeni nesil Peugeot 308, 2022 Yılın Otomobili yarışmasında finale kalma başarısını da gösterdi.

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