Yeni Peugeot 408 ve E-208 Paris Otomobil Fuarı'nda vitrine çıkacak

İSTANBUL (AA) - Peugeot, 17-23 Ekim 2022'de Paris Otomobil Fuarı’nda yeni modeli 408 ve yeni E-208’in dünya lansmanlarını yapmaya hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Salon 4’te yer alan 900 metrekare büyüklüğündeki standında Göz Alıcılık İle Her Şey Daha Güzel sloganıyla araçlarını sergileyecek olan Peugeot, ürün gamındaki elektrikliye geçiş yaklaşımını vurgulayacak.

Peugeot 408, her açıdan görülebilecek şekilde büyük şeffaf bir küre içinde sergilenirken, Peugeot E-208, yüzde 15 güç ve yüzde 10,5 menzil kazanımı sağlayan, süper verimli, tamamen elektrikli güç-aktarma sistemiyle görücüye çıkacak.

Fuar kapsamında ayrıca, yüksek performanslı elektrikli araç tutkunları, ilk kez bir otomobil fuarında sergilenecek Peugeot 9X8 Hybrid Hypercar’ı ve aynı tasarım ve mühendislik ekibi tarafından geliştirilen, 360 HP hibrit güce sahip yol versiyonu Peugeot 508 PSE’yi yakından inceleme fırsatı bulacak.

Ziyaretçiler, Salon 3’teki özel bir stantta hidrojen yakıt hücresi teknolojisini de deneyimleyecekler.

Peugeot E-Expert Hidrojen stantta sergilenecek ve fuar boyunca kapsamlı testler için de kullanıma sunulacak. Paris Otomobil Fuarı’nı fiziksel olarak ziyaret edemeyenler için de LeSalon.Peugeot.fr platformu üzerinden dijital olarak da Peugeot standı ziyaret edilebilecek.

Dört adet yeni Peugeot 408 dışında ziyaretçiler, sergilenen Küre ile benzersiz bir deneyim yaşayacak. 6 metreden yüksek, şeffaf ve dönen bir küre, ziyaretçilere yeni PEUGEOT 408’i her açıdan inceleme olanağı sağlayacak.

Yeni ve sıra dışı Peugeot modeli, aslan tarzındaki duruşu ve benzersiz görünümünün yanı sıra, 180 HP ve 225 HP olmak üzere iki adet şarj edilebilir hibrit güç-aktarma sistemi ile verimliliğe ve akıllı elektrifikasyona odaklanıyor.

Konu elektrikliye geçiş olduğunda Peugeot, yürürlüğe giren düzenlemelerin önünde bir zamanlamayla hareket etmesiyle öne çıkıyor. Markanın Avrupa’da satılan modellerinin tamamı 2030 yılında, yasal gerekliliklerin 5 yıl öncesinde, tamamen elektrikli olacak.

Tüm Peugeot otomobil modellerinin, 2023’ten itibaren, elektrikli versiyonları yollarda olacak, yani araçlar tamamen batarya elektrikli veya hidrojen yakıt hücresiyle çalışan güç-aktarma-sistemleri veya hibrit ya da şarj edilebilir hibrit çözümlerle hareket edebilecek.

Peugeot, bu hedefe ulaşmak için 2023 yılında elektrikli ve elektrik destekli modellerin tanıtımına ayrıca hız kazandıracak. Peugeot E-308 ve E-308 SW modellerini de yakında tanıtacak olan marka, yılın başından bu yana Fransa’nın en çok satılan elektrikli modeli olan E-208’in yeni bir versiyonunu da Paris’te ilk kez görücüye çıkartacak.

Peugeot E-308 teknolojisine dayanan, yeni bir 115 kW/156 HP’lik elektromotor (+ yüzde 15 güç) ve yeni nesil bir batarya ile 2021 yılından bu yana enerji verimliliğini önemli ölçüde iyileştiren önlemlerle birlikte yeni PEUGEOT E-208, 400 km’nin üzerinde bir menzile ulaşabiliyor. Yeni Peugeot E-208 sadece 12,0 kWsa/100 km’lik (Kullanılabilir enerji/WLTP menzili) üstün elektrik verimliliği sunuyor ve B segmenti elektrikli araçlar sınıfında standartları belirliyor.

- Peugeot standında Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda yer alan Peugeot 9X8 Hybrid Hypecar olacak

Peugeot standından biri de temmuz ayından bu yana Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın (WEC) Le Mans Hypercar kategorisine yer alan yenilikçi Peugeot 9X8 Hybrid Hypecar olacak.

Peugeot ve 9X8, 2023 yılında Le Mans 24 Saat’in 100. yarışına katılacak. Özgün akıcı tasarımı, Aslan görünümü ve hibrit motoru (Arkada 707 HP çift turbo V6 ve önde 272 HP elektromotor) ile Peugeot 9X8, Peugeot’nun yol modellerinin elektrikliye geçişi için bir laboratuvar görevi görüyor. Stantta aynı zamanda SW versiyonu da bulunan Peugeot 508 PSE, Peugeot 9X8 ile aynı ekip tarafından geliştirildi.

Peugeot 508 PSE, verimlilik ve yüksek performansı (360 HP) harmanlayan hibrit bir motor ve elektrikli dört tekerlekten çekiş sistemi ile gelişmiş bir sürüş deneyimi ve üstün sürüş keyfi sunuyor.

Otomobil fuarına katılmak için Paris’e gidemeyecekler için, Peugeot, özel ve yenilikçi içerik ile herkese standının dijital ve sürükleyici bir deneyimini sunacak.

Kullanıcılar, LeSalon.Peugeot.fr platformuna girer girmez kendilerini Paris Otomobil Fuarı’ndaki Peugeot standının renkleriyle dekore edilmiş bir resepsiyon salonunda bulacaklar.

Ziyaretçiler burada farklı dünyalar (Yeni, Spor, Elektrik, Menzil) arasında özgürce gezinmeyi seçebilecek veya seçimlerine göre değişen özel sesli rehber aracılığıyla deneyim yaşayacak.

