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Yeni Şakran’da doğalgaz çalışmaları devam ediyor

İZMİR HABERLERİ  | 13.08.2020 18:36 | Son Güncelleme

İzmir’in Aliağa ilçesi Yeni Şakran Mahallesinde yıl sonuna kadar doğalgaz altyapısı olmayan sokağın kalmayacağı belirtildi.

İzmir’in Aliağa ilçesi Yeni Şakran Mahallesinde yıl sonuna kadar doğalgaz altyapısı olmayan sokağın kalmayacağı belirtildi. Altyapı çalışmalarının ikinci etabında mahalleye yaklaşık 30 bin metre doğalgaz boru hattı döşenecek.
İzmir’in Aliağa ilçesi Yeni Şakran Mahallesinde doğalgaz altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın yoğun girişimleriyle İzmirgaz’ın yatırım programına dâhil ettiği Yeni Şakran Mahallesindeki altyapı çalışmalarının birinci etabı, pandemi döneminden önce tamamlanmıştı. Projenin ilk etabında mahalleye yaklaşık 30 bin metre doğalgaz boru hattı döşendi. Türkiye’de ve tüm dünyada etkisini gösteren salgın sebebiyle ertelenen doğalgaz altyapı çalışmaları, geçtiğimiz günlerde tekrar başladı. Çalışmaların ikinci etabının başlamasıyla Yeni Şakran’da doğalgaz altyapısı olmayan sokağın kalmayacağı belirtildi. Öte yandan mahallede devam eden doğalgaz altyapı çalışmalarının ikinci etabının Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın yoğun takip ve girişimleriyle 2020 yılı sonuna kadar bitirilerek mahalle sakinlerinin konforlu, rahat bir kış mevsimi geçirmesi hedefleniyor.

Bozulan yollar onarılacak
Altyapı çalışmaların ikinci etabında mahalleye 20 bin metre ana boru hattı, 10 bin metre servis boru hattı döşenmesi öngörülüyor. Mahallenin doğu ve batı bölgelerinde ilerleyen çalışmalarda iş yoğunluğuna göre ekip sayısı artırılıyor. Altyapı ve test çalışmalarının sona ermesiyle Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bozulan yollarda onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirerek mahallenin daha konforlu, modern ve güvenli hale gelmesini sağlayacak.

Gaz verilen sokak sakinleri abone olabiliyor
Altyapı çalışmalarının sürdüğü Yeni Şakran Mahallesinde gaz verilen sokakların takibi www.izmirgaz.com.tr adresinden yapılabiliyor. Mahalle sakinleri İzmir doğalgaz ile abonelik ve müşteri sözleşmesini yaparak doğalgazı kullanabiliyor. Doğalgaza; ısınma, sıcak su ve mutfak olarak birlikte ya da bu seçeneklerden biri üzerinden abone olunabildiği gibi tüm abonelik ve sözleşme işlemleri abone merkezinden yapılabiliyor.

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