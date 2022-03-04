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Yeni Samsung Galaxy S22 serisi, Türkiye’de ön satışa sunuldu

04.03.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4-13 Mart tarihleri arasında devam edecek ön satış kampanyası kapsamında, kullanıcılar yeni Galaxy S22 akıllı telefonları avantajlı teklif ve hediyelerle satın alabilecekler

İSTANBUL (AA) - Samsung, yeni Galaxy S22 serisi için Türkiye’de ön satışların açıldığını duyurdu.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, 4 Mart Cuma günü 00.00 itibarıyla başlayan ön satışlar, 13 Mart Pazar günü 23:59’a kadar sürecek. Kullanıcılar, shop.samsung.com.tr adresinden, zincir mağazalarda, operatörlerde ve Samsung satış noktalarında sunulan özel tekliflerden faydalanarak ön sipariş verebiliyor. Yapay zekâ (AI) destekli profesyonel düzey çekim özelliklerine sahip yeni Galaxy S serisi, Samsung’un bugüne kadar geliştirdiği en iyi akıllı kamera ile karanlık ortamlarda dahi kullanıcılarına en yüksek kalitede fotoğraf çekme imkanı sunuyor.

Galaxy S22 ve S22+ için 4-13 Mart tarihleri arasında kampanyaya katılan Samsung mağazaları, shop.samsung.com.trve yetkili online satış kanalları üzerinden ön sipariş veren müşterilere Galaxy Buds2 kulaklık hediye ediliyor.

Galaxy S22 Ultra için ön sipariş veren kullanıcılara ise Galaxy Watch4 akıllı saat hediye olarak veriliyor. Ayrıca, hem Galaxy S22 ve S22+ hem de S22 Ultra için ön sipariş veren tüm kullanıcılar, ek bir ücret ödemeden 1 yıl boyunca telefonlarını kazayla oluşacak ekran hasarlarına karşı koruma altına alan Samsung Care+ (SC+) Ekran Koruma Sigortası hediyesine de sahip oluyor. Samsung Care+, Samsung bayilerinden veya online kanallardan alınabiliyor.

Samsung Galaxy S22 Ultra premium akıllı telefon kategorisinde 4nm işlemci ile bugüne kadar geliştirilen en güçlü cihaz özelliğine sahip bulunuyor. Dahili S Pen, gelişmiş Nightography ve video özellikleri, tüm gün ve ötesindeki pil ömrüyle yeni Galaxy S22 Ultra, premium akıllı telefonlar için standartları yeniden belirliyor.

Yeni Galaxy S22 Ultra ile ilk kez bir Galaxy S serisi cihazda yer alan S Pen, şimdiye kadar kullanıma sunulan en etkin S Pen olma özelliğini taşıyor. S Pen, kullanıcıların Galaxy S22 Ultra'nın geniş ekranında tıpkı bir kalem kullanır gibi en doğal şekilde yazıp çizebilmesine ve uygulamaların yeni yönlerini keşfedebilmesine imkân sağlıyor.

Kullanıcılar, Galaxy S22 Ultra ile her türlü ışıklandırma ortamında en iyi görüntüleri anında ve paylaşıma hazır şekilde yakalayabiliyor. Galaxy S22 serisi cihazların hepsinde bulunan İleri Düzey Nightography özelliği, gece ortamında, ön ve arka kameralarla en canlı ve net videoları çekebilmeyi sağlıyor. Galaxy S22 Ultra'da Samsung'un bugüne kadar geliştirdiği en büyük piksel sensörü olan 2,4um piksel sensör kullanılıyor. Bu sensör, kamera lenslerinin daha fazla ışık ve veri yakalamasını sağlayarak videolardaki ışığı ve ayrıntıları en iyi seviyeye getiriyor. S22 Ultra'nın gelişmiş ‘Süper Net Kamera Lensi’ de gece videolarını yumuşak ve net bir görüntüyle parlamasız bir şekilde elde etmeyi Nightography özelliği, gece ortamında, ön ve arka kameralarla en canlı ve net videoları çekebilmeyi sağlıyor.

Galaxy S22 Ultra'da Samsung'un bugüne kadar geliştirdiği en büyük piksel sensörü olan 2,4um piksel sensör kullanılıyor. Bu sensör, kamera lenslerinin daha fazla ışık ve veri yakalamasını sağlayarak videolardaki ışığı ve ayrıntıları en iyi seviyeye getiriyor. Galaxy S22 Ultra, görüntüyü 100 kat daha yakınlaştıran özellikleriyle Samsung'un yalnızca en güçlü değil aynı zamanda en akıllı kamerasına da sahip. Portre modu gibi yeni yapay zeka destekli özelliklerini de bünyesinde barındıran Galaxy S22 Ultra, her fotoğrafın profesyonel görünmesini sağlıyor.

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