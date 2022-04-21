Yeni sezonda yayıncı kuruluş belli oldu! 70 milyon dolar...

Yayıncı kuruluş konusunda düğüm çözüldü ve karar verildi. Büyük bir aksiliğin çıkmaması halinde yeni sezonda Süper Lig maçları beIN Sports'tan yayınlanmaya devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan ve yayın kurulundaki üyelerin istifa etmesi sonucu şu anda işlemler resmiyet kazanamadı. Ancak taraflar arasında iş sadece imzanın atılmasına kaldı.

70 MİLYONLUK KAYIP

Kulüpler Birliği ile Futbol Federasyonu, yayıncı kuruluşla prensip olarak el sıkışırken, işlemlerin resmiyete dökülmesi için federasyon seçimi bekleniyor. Yeni dönemde yayın ihalesine ödenecek miktar da tam 150 milyon dolar olacak. Bu ücretin içinde isim hakkı da bulunacak. Anlaşma 1+1 yıllık yapılacak.

Taraflar önümüzdeki sezonun sonunda yeniden bir araya gelecek. Bu sezon yayıncı kuruluş tarafından kulüplere ödenen ücret isim hakkı dahil 220 milyon dolar civarındaydı. Gelecek yıl için yapılan anlaşma gereği 70 milyon dolarlık bir kayıp söz konusu olacak.

(AKŞAM)



