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Yeni Sinop Valisi Ömer Karaömeroğlu göreve başladı

SİNOP HABERLERİ  | 18.06.2020 16:05 | Son Güncelleme

Valiler kararnamesi ile Sinop’a atanan Erol Karaömeroğlu görevine başladı.Valiler kararnamesi ile Köksal Şakalar’ın yerine Sinop’a atanan Vali Erol Karaömeroğlu, valilik binası önünde karşılandı.

Valiler kararnamesi ile Sinop’a atanan Erol Karaömeroğlu görevine başladı.
Valiler kararnamesi ile Köksal Şakalar’ın yerine Sinop’a atanan Vali Erol Karaömeroğlu, valilik binası önünde karşılandı. Karşılama törenine Sinop Vali Yardımcıları Murat Girgin, Abdullah Şahin, ilçe kaymakamları ve protokol üyeleri katıldı. Makamında açıklama yapan Vali Erol Karaömeroğlu, "09 Haziran 2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2020/274 sayılı karar ile atandığım Sinop Valiliği görevine 18 Haziran 2020 tarihinde başlamış bulunmaktayım. Öncelikle Karadeniz’in incisi, mutlu insanlar şehri olarak adlandırılan Sinop’a, bu özel ile ve şehrin sahip olduğu tüm değerlere ve özellikle saygı değer insanlarına vali olarak hizmet etme onurunu yaşatan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya şükranlarımı arz ediyorum. Yeni görevimin ilimiz ve şahsım için hayırlara vesile olmasını Yüce Mevla’dan niyaz ediyorum. Yine bugüne kadar Sinop’a hizmetleri olan değerli meslektaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Köklü tarihini doğal güzellikleriyle harmanlayan Sinop’u onlardan devraldığımız bayrakla bulunduğu yerden daha üst seviyelere getirme noktasında bize düşen ne görev varsa, üstün bir gayret ve çaba ile yerine getirmeye çalışacağız. Biz yüce bir milletin, büyük bir devletin ve şanlı bir tarihin bahtiyar mensuplarıyız. Devletimize, milletimize ve tarihimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirebilmek için var gücümüzle çalışmak hepimizin en temel görevlerindendir. Biz de daima bu gerçeğin bilincinde olacağız" dedi.
Vali Karaömeroğlu, "Tarih boyunca gözde bir şehir olarak nitelendirilen ve ülkemizin eşsiz güzellikleriyle adından söz ettiren Sinop’ta meslek hayatımın birikimi ile birlikte büyük bir heyecanla Sinop halkı için çalışmanın onurunu ve gururunu yaşayacağım. Görevim boyunca Sinop’ta her zaman halkımızın sorunlarına açık, çözüm odaklı ve toplumun bütün kesimlerini kucaklayan bir çalışma modelini uygulayacağız. Çalışmalarımızı güçlü bir ekip ruhuyla, birlik ve beraberlik anlayışı içinde yürütecek, bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızla uyum içerisinde, hızlı ve etkin, vatandaşı her zaman önceleyen bir anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hep birlikte çalışacağız ve hep birlikte başaracağız. Sağlık en büyük zenginliktir. Bilindiği gibi tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 virüs salgınının normalleşme sürecince bizler de Saklı Cennet Sinop’umuzda ’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışıyla sağlıktan eğitime kadar her alanda vatandaşımızın yanında olarak destek vereceğiz. Pandemi sürecinde Sinoplu hemşehrilerimizden ricamız lütfen maske takalım, sosyal mesafeyi koruyalım. Vatandaşlarımızla birlikte maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet edersek bu süreçten alnımızın akıyla çıkacağımız muhakkaktır. Sinop’umuzu bugünden yarına güzel bir şekilde taşıyacağımıza inanıyor, vatandaşlarımıza hem gönlümün hem de kapımın her zaman açık olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Burada olduğumuz sürece öncelik her zaman vatandaşımızın olacaktır. Heyecanımızı ve çabamızı da koruyarak güzel şeyler yapılabileceğine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; Sinop ilinde görev yapmanın onuruyla tüm halkımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

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