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Yeni Şire ve Buğday Pazarları projelerinin tanıtımı 2 ayrı yerde yapıldı

MALATYA HABERLERİ  | 17.02.2020 17:24 | Son Güncelleme

Malatya’da yapılacak olan Yeni Şire Pazarı ve Buğday Pazarı projeleri gerçekleşen 2 programla tanıtıldıBüyükşehir Belediyesinde düzenlenen tanıtım toplantısına, Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkçi, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, ESOB Başkanı Şevket Keskin, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.Nikâh Sarayı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen tanıtım toplantısına da, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Büyükşehir Belediyesine bağlı Şirket Genel Müdürleri, Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan (MTB), Buğday Pazarı ve Şire Pazarı esnafı katıldıYeni Şire Pazarı ve Buğday Pazarı projelerinin tanıtımı toplantılarında konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kentlerin kültürü, tarihi mirası, yaşam ve ticaret merkezlerinin korunup, gelişimlerini sürdürülebilir halde olması için çağın gerektiği vizyona sahip olması gerektiğini söyledi.Şire Pazarı ve Buğday Pazarı projeleriyle ilgili bilgiler veren Başkan Gürkan, “Şire Pazarı Malatya’nın kangren olmuş yarası gibi, keza Buğday Pazarı da öyle.

Malatya’da yapılacak olan Yeni Şire Pazarı ve Buğday Pazarı projeleri gerçekleşen 2 programla tanıtıldı
Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen tanıtım toplantısına, Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkçi, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, ESOB Başkanı Şevket Keskin, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Nikâh Sarayı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen tanıtım toplantısına da, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Büyükşehir Belediyesine bağlı Şirket Genel Müdürleri, Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan (MTB), Buğday Pazarı ve Şire Pazarı esnafı katıldı
Yeni Şire Pazarı ve Buğday Pazarı projelerinin tanıtımı toplantılarında konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kentlerin kültürü, tarihi mirası, yaşam ve ticaret merkezlerinin korunup, gelişimlerini sürdürülebilir halde olması için çağın gerektiği vizyona sahip olması gerektiğini söyledi.
Şire Pazarı ve Buğday Pazarı projeleriyle ilgili bilgiler veren Başkan Gürkan, “Şire Pazarı Malatya’nın kangren olmuş yarası gibi, keza Buğday Pazarı da öyle. Yıllar önce zamanın usul ve esaslara göre yapılmış merkezler. Bu merkezlerde işi olanlar, ticaret yapan insanlar şuan ki halinden çok mustaripler. Temizin, düzenin, tertibin olduğu yerde, hayır ve bereket vardır. Bizim şehrimizde ticaretin kalbinin attığı yerlerin, izbe ve kötü durumdan kurtarılması gerekli. Fiziki yetersizlikleri farklı sorunlara sebebiyet veriyor. Bu merkezlerde ticaret yapan insanlarda bu durumdan olumsuz etkileniyor. Güvenlik, hijyen, iş ve işlerin yürütülmesinde sorunlar ortaya çıkıyor. Doğru mekanlar içinde bu problemler yaşanmıyor. Göreve gelir gelmez de buralarla ilgili olarak kişiler, kurumlar, odalarla görüşmeler yaptık. Hambalı, temizlikçisi, tuvaletçisi, nakliyatçısı, esnafı, işçisi, ziyaretçisi, kantarcısıyla tek tek görüşerek, artı ve eksilerini masaya serdik. Yeni projelerde bu eksende oluşturuldu. Proje sunumunu yapıyoruz, Fakat eksik kalan yönler olabilir. Biz her düşüncenin her fikrin bizim için önemli olduğunu biliyoruz. Malatya hepimizin, yapacağımız her işte ortak aklı kullanıyoruz” dedi.
Her iki pazar içinde çok güzel proje hazırlandığını ifade eden Gürkan, “Hazırlanan proje nihai proje değildir. Sonuç değildir. Sizlerin duygu ve düşünceleriniz alınacaktır. Sizlerin düşünceleri sonrasında proje de revize yapılacaktır. Sizlerin şunu yapması lazım, dünya kuru kayısı ticaretinin yüzde 70-75’i Malatya’da yetişiyor ve satılıyor. Burada yapılacak Şire Pazarının bir numara olması gerekir. Bir numara olması içinde bu noktada gereken özveri ve fedakarlığın olması gerekir” ifadelerine yer verdi.
Başkan Gürkan’ın konuşmasının ardından, Yeni Şire Pazarı ve Buğday Pazarı projelerinin tanıtımı yapıldı.

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