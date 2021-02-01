YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Yeni şube müdürlerine hayırlı olsun ziyareti

Yeni şube müdürlerine hayırlı olsun ziyareti

01.02.2021 11:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sen Düzce ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Ömer Faruk Çelebi ve yönetim kurulu üyeleri, Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü’nde şube müdürlüğü görevine atananlara hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde şube müdürlerinde emekli olanlar veya tayini çıkıp başka şehirlere gidenlerin yerine yeni atamalar yapıldı.

Sen Düzce ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Ömer Faruk Çelebi ve yönetim kurulu üyeleri, Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü’nde şube müdürlüğü görevine atananlara hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.
Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde şube müdürlerinde emekli olanlar veya tayini çıkıp başka şehirlere gidenlerin yerine yeni atamalar yapıldı. Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Düzce Başkanı Ömer Faruk Çelebi ve yönetim kurulu üyeleri de yeni şube müdürlerine hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevlerine getirilen Tahsin Yaşar, Ahmet Girgin, Mustafa Kayrancıoğlu ve Mustafa Terzi’ye Düzce’de ki görevlerinde başarılar dilenirken, Düzce’de eğitim ile ilgili de bilgilendirmelerde bulunuldu. Ayrıca, Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü’nde uzun süre görev alarak emekliliğe ayrılan Şube müdürü Ekrem Yazar’da ziyaret edilerek emeklilik hayatında sağlık ve mutluluk dilendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç infaz! 4 Ölüden 3'ünün... Yakınları kriz geçirdi Korkunç infaz! 4 Ölüden 3'ünün... Yakınları kriz geçirdi
Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!
1/

Düzce Namaz Vakitleri 1 Şubat Pazartesi

İmsak
06:32
Sabah
07:59
Öğle
13:14
İkindi
15:54
Akşam
18:19
Yatsı
19:41

Düzce Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Pazartesi

Asil Eczanesi
Merkez
Kuşçuoğlu Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Park Eczanesi
Merkezkonuralp
Büyük Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Ergin Yavuz Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale

Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale

Diğer Haberler

Düzce’de yüzme kursları pandemi önlemleri eşliğinde sürüyor

Düzce’de yüzme kursları pandemi önlemleri eşliğinde sürüyor

Kısıtlamada araç tamiri pahalıya patladı

Kısıtlamada araç tamiri pahalıya patladı

Yaralı bulunan karaca tedavi altına alındı

Yaralı bulunan karaca tedavi altına alındı

Düzce’de kayıtlı araç sayısı 116 bine yaklaştı

Düzce’de kayıtlı araç sayısı 116 bine yaklaştı

Düzce'de karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı

Düzce'de karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı

Asya Su’dan Düzcespor’a destek

Asya Su’dan Düzcespor’a destek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.