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Yeni tedbirlerle birlikte Uşak sokakları boş kaldı

UŞAK HABERLERİ  | 01.12.2020 23:00 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararla sokağa çıkma kısıtlamaları hafta içi saat 21.00-05.00 hafta sonları ise Cuma akşamı 21.00’dan aralıksız pazartesi 05.00’a kadar sürecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararla sokağa çıkma kısıtlamaları hafta içi saat 21.00-05.00 hafta sonları ise Cuma akşamı 21.00’dan aralıksız pazartesi 05.00’a kadar sürecek. Saat 21.00 itibariyle kısıtlamaların başlamasıyla birlikte Uşak’ta sokaklar boş kaldı.
Korona virüste ikinci dalganın gelmesinin ardından salgından korunmak için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bazı kısıtlama kararları aldı. Bu kapsamda Erdoğan, 81 ile yeni korona virüs tedbirleri açıkladı. Genelge kapsamında hafta içleri saat 21.00’dan saat 05.00’a kadar sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Saatler 21.00’ı göstermesiyle birlikte Uşak’ta cadde ve sokaklar tekrardan boş kaldı. Polis ekipleri ise kentin önemli güzergahlarında çevirme ve devriye atarak vatandaşlara evlerine gitmesi konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca ekipler belgesi olmadan dışarıda olan vatandaşlar hakkında cezai işlem uyguladı.

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