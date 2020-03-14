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Yeni Toyota Corolla Hatchback, Toyota Plaza Aksoy’da görücüye çıktı

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.03.2020 12:46 | Son Güncelleme

Toyota’nın sportif tasarımı ve dinamik sürüşüyle öne çıkan tamamen yeni modeli Corolla Hatchback, Kayseri Toyota Plaza Aksoy’da görücüye çıktı.Otomobil üreticisi Toyota’nın, Corolla modelinin ‘Hatchback’ versiyonu Kayseri Toyota Aksoy Plaza’da müşterilere sunuldu.

Toyota’nın sportif tasarımı ve dinamik sürüşüyle öne çıkan tamamen yeni modeli Corolla Hatchback, Kayseri Toyota Plaza Aksoy’da görücüye çıktı.
Otomobil üreticisi Toyota’nın, Corolla modelinin ‘Hatchback’ versiyonu Kayseri Toyota Aksoy Plaza’da müşterilere sunuldu. 157 bin 900 TL’den satışa sunulacak otomobilin Hybrit modeli de kullanıcıları ile buluşacak.
Yeni Corolla Hatchback hakkında bilgiler veren Toyota Aksoy Plaza Müşteri İlişkileri Yöneticisi Pakize Genç, “Kayseri, Toyota Plaza Aksoy, sportif tasarımı ve dinamik sürüşüyle öne çıkan tamamen yeni modeli Corolla Hatchback’i satışa sunmaya başladı. Corolla Hatchback, hibrit versiyonları başta olmak üzere benzinli seçenekleriyle de segmentindeki en iddialı ve farklı modellerden biri olacak. Yeni Corolla Hatchback, 157 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Toyota’nın zengin hibrit ürün gamını tamamlayan Yeni Corolla Hatchback Hybrid ise 193 bin 300 TL’den başlayan fiyatlar ile yeni kullanıcılarını bekliyor olacak” dedi.

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