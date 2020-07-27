Yeni Toyota Yaris kasım ayında Türkiye'de

İSTANBUL (AA) - Toyota, Yaris’in tamamen yeni dördüncü neslini kasım ayında Türkiye'de satışa sunacak.

Toyota açıklamasına göre, kalabalık ve yoğun şehir içi yollarda çevik bir sürüş sağlayacak şekilde tasarlanan Yaris, aynı zamanda kompakt boyutları içerisinde geniş, konforlu ve yüksek kaliteye sahip bir kabin sunuyor.

Yeni Yaris, bağlantı teknolojileriyle ve yüksek donanım seviyeleriyle birlikte kullanıcıların beklentilerini de karşılıyor.

Toyota'nın TNGA mimarisi üzerine yapılan Yeni Yaris, bu sayede daha iyi dinamiklere, daha alçak ağırlık merkezine ve daha iyi gövde dayanımına sahip oldu.

Yeni Yaris'te Toyota'nın dördüncü nesil hibrit güç ünitesine de yer verildi.

Yeni nesil hibrit motor, daha düşük yakıt tüketimi ve daha düşük emisyon sağlıyor.

Özellikle şehir içi sürüşlerde, yüzde 100 elektrikli bir otomobil gibi sıfır emisyonla daha fazla sürüş gerçekleştiren ve kendi kendini şarj edebilen Yeni Yaris ile şarj kaygısı yaşanmadan yolculuk yapılabiliyor.

Dördüncü nesil Toyota Yaris, günlük şehir içi kullanımda artan beklentileri karşılamak üzere tasarlandı.