Yeni Valiler ilk kez GEKA’da bir araya geldi

Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın (GEKA) 130. Yönetim Kurulu Toplantısı Denizli’de gerçekleştirildi. Valiler Kararnamesi ile yeni görevlerine başlayan Aydın, Muğla ve Denizli Valileri, ilk kez bir araya geldi.

Toplantıda GEKA’nın çalışmaları değerlendirilirken, pandemi dolayısıyla alınması gereken önlemler ve çalışmalar da görüşüldü. Yönetim Kurulu Üyeleri’nden devam eden destek faaliyetleri hakkında istişarede bulunan Valiler, çalışmaların etkili yürütülebilmesi için ortak akıl konusunda işbirliği yaptı.

Her yıl değişen başkanlık sistemi dolayısıyla bu yıl Muğla Valisi Orhan Tavlı Başkanlığında yapılan toplantıya Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana GEKA’ya başkanlık yapan Muğla Valiliği’nden bu yıl başkanlık görevini teslim alacak.

