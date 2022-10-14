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Yeni ve elektrikli Jeep Avenger, Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak

14.10.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avenger, modern ve teknolojik iç mekan ile birlikte yolcular için ferah kullanım alanı sunarken, 400 kilometrelik elektrik menzile sahip olacak

İSTANBUL (AA) - Jeep markasının yeni ve elektrikli ilk aracı Avenger 2022 Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Avenger'ın Jeep kabiliyetlerini Avrupa pazarının müşteri ihtiyaçları ile birleştiriyor.

Avenger, modern ve teknolojik iç mekan ile birlikte yolcular için ferah kullanım alanı sunarken, 400 kilometrelik elektrik menzile sahip olacak.

Marka, fuar boyunca en güncel yeniliği olan Avenger ve ürün gamlarında yer alan ikonik ve aynı zamanda elektrikli araçları da doğasına uygun olarak kaya tırmanışı temasına sahip enerjik, canlı ve dinamik bir görselliğe sahip olan standında tanıtacak.

Wrangler, Compass ve Renegade'in 4xe modelleriyle birlikte elektrikli Jeep ürün gamına katılacak olan Jeep Avenger üstün Jeep kabiliyetlerini Avrupa pazarının müşteri ihtiyaçları ile birleştiriyor. Modern ve teknolojik olarak gelişmiş iç mekan ile birlikte yolcular ve bagaj için ferah kullanım alanı sunuyor. Yeni ve tamamen elektrikli Jeep Avenger, tam 400 kilometrelik elektrik menzil sunacak.

Jeep’in geçen eylül ayında açıkladığı elektrifikasyon planı, 4xe modellerine dayanıyor ve Avrupa pazarında geleneksel Jeep kabiliyetine sahip, tamamen elektrikli araçlardan oluşan bir ürün gamı ile farklılaşacağının sinyalini veriyor.

Dünyanın pek çok ülkesinde sadece elektrikli SUV modellerini satışa sunan Jeep, yıl sonuna kadar Avrupa kıtasındaki büyük pazarlarda sadece elektrikli SUV modelleri satışa sunuyor olacak. 2025 yılına kadar Recon ve Wagoneer S gibi tamamen yeni ve tamamen elektrikli iki farklı segmentteki aracın da dahil olduğu dört farklı modeli pazara sunmayı hedefliyor.

Jeep’in bu plan sonucunda 2030 yılı itibarıyla ürün gamı tamamen elektrikli olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Jeep Üst Yöneticisi (CEO) Christian Meunier, Avrupa pazarının beklentilerine uygun olarak tasarlanan Avenger, Jeep’in tüm kabiliyetlerini de sunduğunu belirtti.

Meunier, şunları kaydetti:

"Paris Otomobil Fuarı’nda gerçekleştireceğimiz tanıtımı ile tamamen elektrikli bir Jeep modelinin, segmentteki mevcut oyunculara harika bir alternatifi olduğunu ve bunun nedenlerini göstereceğiz. Jeep Avenger markamız için önemli bir kilometre taşı. Fransa gibi önemli Avrupa pazarlarındaki büyüme planlarımızı ve dünyanın önde gelen sıfır emisyonlu SUV markası olma hedefimizi destekliyor."

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