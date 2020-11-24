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Yeni yapılan kavşak ile daha güvenli ulaşım sağlanacak

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.11.2020 10:30 | Son Güncelleme

Trafiği rahatlatan ve ulaşım konforunu artıran çalışmalara hız kesmeden devam eden Melikgazi Belediyesi Mustafa Şimşek Bulvarı bağlantı yolu üzerinde bir kavşak çalışması yaptı.Trafiğin daha güvenli akması için yol ve kavşak çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Trafiği rahatlatan ve ulaşım konforunu artıran çalışmalara hız kesmeden devam eden Melikgazi Belediyesi Mustafa Şimşek Bulvarı bağlantı yolu üzerinde bir kavşak çalışması yaptı.
Trafiğin daha güvenli akması için yol ve kavşak çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak tüm ilçede ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ettiriyoruz. Mustafa Şimşek Bulvarı’nın bağlantı yolu üzerinde bulunan Uzay Caddesi’nde bir kavşak yaptık. Alanda 200 metre bordür çalışmamız oldu. Ekiplerimiz kavşak olan noktada çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımızın kullanımına açtı. Trafik kazalarının olma ihtimalinin yüksek olduğu bu birleşme noktasında kazaların yaşanmaması için güzel bir kavşak oldu. İlçemizde güvenlik ve yüksek kapasiteli kullanım sağlanması amacıyla başlatılan kavşak ve yol çalışmalarımız gerekli görülen tüm yerlerde kısa sürede tamamlanacaktır. Hayırlı olsun” dedi.

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