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Yeni Yargıtay Başkanı seçilen Ömer Kerkez kimdir?

BBC BBC
15.05.2024 14:25
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Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca Yargıtay Birinci Başkanı'nın belirlenmesi için 25 Mart’ta başlayan seçimlerin 37’nci tur oylamasında 193 oy alan Ömer Kerkez, Yargıtay Birinci Başkanı seçildi.

Yeni Yargıtay Başkanı seçilen Ömer Kerkez kimdir?

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın dört yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan seçimler kapsamında bugün gerçekleştirilen oylamada, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanlığı görevini yapan Ömer Kerkez 348 üyeden 193'ünün oyunu aldı. Yeniden aday olan Mehmet Akarca ise 103 oy aldı.

Seçime katılım 324 olurken, 8 boş oy kullanıldı, 20 oy da geçersiz sayıldı.

Ömer Kerkez başkanlık görevini dört yıl boyunca yapacak.

Başkanlık yarışına Kerkez ile Akarca'nın yanı sıra Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ve 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal da aday olmuştu.

Adem Albayrak ile Ayhan Tuncal beşinci turdan itibaren adaylıktan çekilmişti.

Muhsin Şentürk ise 35. tur seçimlerin ardından adaylıktan çekilerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı seçimlerine katıldı.

ÖMER KERKEZ KİMDİR?

1966 tarihinde Antakya’da doğan Ömer Kerkez ilk, orta ve lise eğitimini Antakya'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı ve bu bölümden 1988 yılında mezun oldu.

Hatay'da hakim/savcı adayı olarak mesleğe başlayan Ömer Kerkez, sırasıyla Elbistan, Kozluk, Erzin Cumhuriyet savcılığı, Adalet Bakanlığında tetkik hakimliği, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük ve Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Kerkez 5 Temmuz 2017'de Yargıtay üyeliğine, 14 Şubat 2023'te ise Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanlığına seçilmişti.


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