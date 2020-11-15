Yeni yatırımlarıyla Yeşilyurt’un çehresini değiştiriyor

Bostanbaşı Mahallesindeki yatırımları yerinde inceleyen Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Merkez-kırsal ayrımı yapmadan tüm yaşam alanlarımızın aynı seviye gelişmesi, değişmesi ve kalkınması adına başlattığımız yatırımlara her gün bir yenisini daha ekleyerek, milletimize hizmet yolunda büyük bir azim ve kararlılıkla çalışıyoruz” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen, Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Bülent Çetin Yeşilbahçe ve Bostanbaşı Mahalle Muhtarı Faik Özbay ile birlikte Fatih Caddesinde ki yol yenileme, kaldırım düzenleme ve aydınlatma çalışmalarını inceledi.

“Belediyemiz çalışıyor, mahallemiz güzelleşiyor”

Yeşilyurt Belediyesinin yatırımlarıyla mahallenin her geçen gün daha da güzelleştiğini ifade eden Bostanbaşı Mahalle Muhtarı Faik Özbay, “ Yeşilyurt Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Fatih caddemizdeki kilit taşı ve kaldırım yenileme çalışmalarını tamamlamak üzeredir. Mahalle sakinleri adına Sayın Başkanımıza ve ekiplerine canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.