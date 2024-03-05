Yeni Yenice Mahalle Muhtarı Okyay hayatını kaybetti

Yeni Yenice Mahalle Muhtarı İbrahim Okyay (58) hayata veda etti. Yeni Yenice Mahallesi’nden Dedeoba Mahallesi’ne giderken yolda kalp krizi geçiren İbrahim Okyay, 112 acil sağlık ekipleri tarafından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İbrahim Okyay, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

İbrahim Okyay, 2014 ve 2024 yılları arasında 10 yıl boyunca Yeni Yenice Mahalle Muhtarı olarak görev yapmıştı. Diğer yandan da Bandırma Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yürüten İbrahim Okyay, evli ve 2 çocuk babasıydı.

