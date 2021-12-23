Yeni yıl hediyeleri yüzde 65’e varan indirimlerle Turkcell Pasaj’da

İSTANBUL (AA) - Turkcell Pasaj, 31 Aralık’a kadar devam edecek yılbaşı özel kampanyasında çok sayıda kategori ve üründe yüzde 65’e varan indirim fırsatları sunuyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, yılbaşı özel kampanyası düzenleyen Pasaj, onlarca kategoride birbirinden uygun yılbaşı hediyeliklerine yüzde 65’e varan indirimler uyguluyor.

Akıllı telefonlardan beyaz eşyalara, ev ve yaşam ürünlerinden hobi ürünlerine kadar onlarca ürün grubunu kapsayan Pasaj’ın yılbaşı indirimleri, 31 Aralık’a kadar devam edecek. Turkcell Pasaj web sitesinden (www.turkcell.com.tr/pasaj) veya Dijital Operatör uygulaması üzerinden ulaşılabilen indirimlerden, mobil operatör fark etmeksizin herkes yararlanabiliyor.

Bulundukları illere göre aynı gün ya da 24 saat içerisinde teslimat seçeneği de sağlayan Turkcell Pasaj’da satın alınan ürünler, müşterilere yüzde yüz doğa dostu ve geri dönüşümlü kutularda teslim ediliyor.

Turkcell Pasaj, özel günlerde sevdiklerine hangi hediyeyi alacağına karar veremeyenler için geliştirdiği Hediye Asistanı uygulamasıyla yılbaşı hediyesi seçimine de yardımcı oluyor. Trend hediyeler arayan veya aradığı üründe kararsız kalan müşteriler, asistanın yönelttiği sorulara verdikleri cevaplar sayesinde bütçelerine en uygun ürünleri daha kolay belirleyip cazip indirimlerle satın alma fırsatı yakalıyor.

