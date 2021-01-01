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Yeni yıl konseri online yapıldı

TRABZON HABERLERİ  | 01.01.2021 14:01 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Trabzon AB Bilgi Merkezi tarafından ’Anadolu’dan Avrupa’ya Şarkılar Türküler’ isimli yeni yıl konseri online olarak gerçekleştirildi.Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut’un açılış konuşmasıyla başlayan konserin ilk bölümünde Ankara Devlet Opera ve Balesi Solist Sanatçılarından Uluslararası Beethoven Ödülü sahibi Tenor Arda Doğan, Mezzo Soprano Ezgi Karakaya, Soprano Görkem Ezgi Yıldırım, Piyanist Hande Uçar, gitaristler Yüksel Kırtaş ve Yüksel Tarık Kocatürk sahne aldı.Yaklaşık 7 bin kişinin izlediği konserin ikinci bölümünde ise Jazzberry Tunes Korosu muhteşem bir performans sergiledi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Trabzon AB Bilgi Merkezi tarafından ’Anadolu’dan Avrupa’ya Şarkılar Türküler’ isimli yeni yıl konseri online olarak gerçekleştirildi.
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut’un açılış konuşmasıyla başlayan konserin ilk bölümünde Ankara Devlet Opera ve Balesi Solist Sanatçılarından Uluslararası Beethoven Ödülü sahibi Tenor Arda Doğan, Mezzo Soprano Ezgi Karakaya, Soprano Görkem Ezgi Yıldırım, Piyanist Hande Uçar, gitaristler Yüksel Kırtaş ve Yüksel Tarık Kocatürk sahne aldı.
Yaklaşık 7 bin kişinin izlediği konserin ikinci bölümünde ise Jazzberry Tunes Korosu muhteşem bir performans sergiledi. Pandemi koşullarından dolayı ev konseri şeklinde gerçekleştirilen etkinlik, izleyenlerden büyük beğeni topladı. Konserin açılışında konuşan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut tüm insanlığın sıkıntılı bir süreçten geçtiğine dikkat çekerek müziğin birleştirici gücüyle 2021 yılına merhaba demenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.
Trabzon AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Yakup Karbuz da yıllardır kültür-sanat etkinlikleri ile vatandaşlara ulaştıklarını dile getirerek kültürel çalışmaların salgın sürecine karşın devam edeceğini belirtti.

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