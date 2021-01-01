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Yeni yıl paketleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı

ADANA HABERLERİ  | 01.01.2021 15:44 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediyesi "derman" ekipleri, ihtiyaç sahiplerine yeni yıl paketlerini ulaştırdı.Adana Büyükşehir Belediyesi, bir yandan kentin 40-50 yıldır çözülemeyen altyapı sorunlarını ortadan kaldırırken, bir yandan da sosyal belediyecilik anlayışının gereği, ihtiyacı olan vatandaşa çeşitli kulvarlarda destek olmayı sürdürüyor.Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın talimatları doğrultusunda gerek Covid-19 salgınından önce, gerek Covid-19 salgını süresince mağdur olan her kesimden insana olanaklar doğrultusunda destek veren Adana Büyükşehir Belediyesi, son olarak 2021 öncesinde "derman" ekipleri aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yeni yıl paketleri ulaştırdı.İçinde 3 çeşit meyve, gofret, meyve suyu, Türk kahvesi, çerez ve mısır bulunan paketler, 31 Aralık 2020 akşamı ihtiyaç sahibi çok sayıda insanın adresine teslim edildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi "derman" ekipleri, ihtiyaç sahiplerine yeni yıl paketlerini ulaştırdı.
Adana Büyükşehir Belediyesi, bir yandan kentin 40-50 yıldır çözülemeyen altyapı sorunlarını ortadan kaldırırken, bir yandan da sosyal belediyecilik anlayışının gereği, ihtiyacı olan vatandaşa çeşitli kulvarlarda destek olmayı sürdürüyor.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın talimatları doğrultusunda gerek Covid-19 salgınından önce, gerek Covid-19 salgını süresince mağdur olan her kesimden insana olanaklar doğrultusunda destek veren Adana Büyükşehir Belediyesi, son olarak 2021 öncesinde "derman" ekipleri aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yeni yıl paketleri ulaştırdı.
İçinde 3 çeşit meyve, gofret, meyve suyu, Türk kahvesi, çerez ve mısır bulunan paketler, 31 Aralık 2020 akşamı ihtiyaç sahibi çok sayıda insanın adresine teslim edildi.

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