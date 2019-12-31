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  4. Yeni yılı görev başında karşılıyorlar

Yeni yılı görev başında karşılıyorlar

SİVAS HABERLERİ  | 31.12.2019 23:16 | Son Güncelleme

Sivas'ta polis, sağlık ve itfaiye çalışanları yeni yıla görevleri başında girecek

SİVAS (AA) - Sivas'ta polis, itfaiye ve sağlık çalışanları 2020 yılını görev başında karşılayacak.

İl genelinde güvenlik önlemi alan polisler, vatandaşların yeni yıla huzurlu girmesi için görev yapıyor.

Uygulama noktalarında denetimleri sıklaştıran ekipler, araçları durdurarak arama yaptı, birçok kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu gerçekleştirdi.

Vali Salih Ayhan, Sivas-Erzincan kara yolundaki uygulama noktasını, Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü, Altuntabak Polis Merkezi Amirliğini, Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek, polislerin ve itfaiyecilerin yeni yılını kutladı.

Karşıyaka Köprüsü'nde trafik kontrolü yapan güvenlik güçleri ile bir araya gelen Ayhan, durdurulan araçlardaki vatandaşlara çikolata ikram etti.

Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret eden Ayhan, merkeze gelen bir çağrıya yanıt verdi, emniyet güçlerini ilgili adrese yönlendirdi.

Ayhan, telsizle jandarma ve emniyet personelinin yeni yılını kutladı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ayhan, 2020 yılına girecek olmanın heyecanını taşıdıklarını belirtti.

Vali Ayhan, 2019 yılının Sivas açısından güzel geçtiğini vurgulayarak, "Çok özverili çalışmalar yapıldı, güzel çalışmalara imza atıldı. Huzur ve güven içerisinde bir yıl geçirdik. İnşallah 2020 yılı da aynı şekilde olacak." dedi.

İl genelinde 3 bine yakın emniyet ve jandarma mensubunun görev yaptığını aktaran Ayhan, güvenlik güçlerinin vatandaşların huzur ve rahatı için görevde olduğunu ifade etti.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de Sivas'ın huzuru ve güvenliği için fedakarca görev yapan herkese teşekkürlerini bildirdi.

Sivas'ın 2019 yılını huzurlu ve dolu dolu bir yıl olarak geçirdiğini anlatan Bilgin, 2020 yılının da bereketli bir yıl olması temennisinde bulundu.

Ayhan'a Sivas 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Hakan Tutucu, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu ve Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan eşlik etti.

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Merkez
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Merkez
Özdal Eczanesi
Sarkisla
Deniz Eczanesi
Yildizeli
Gözde Eczanesi
Zara
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